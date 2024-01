Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 31 gennaio 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Gianluca Totò, Tiziana Riccardi, Alessio Pili Stella, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Mentre Alessio esce con Maura, Manuela P. litiga prima con Cristina e Roberta “Non capisco perché dobbiate mettere becco immediatamente tra due persone che si stanno conoscendo“ e poi con Alessio per il comportamento che ebbe anche nei suoi confronti quando i due si frequentarono. Qui Manuela P. tira fuori anche un retroscena che riguarda il cavaliere e Claudia in cui lui si sarebbe riavvicinato a lei dicendole “Claudia che c’è?”.

Brando intanto è uscito con Raffaella dopo una burrascosa lite, tra di loro (in seguito ad un chiarimento) arriva un appassionante bacio. Beatriz non la prende bene, domanda al ragazzo se ha preso una scelta, ma quando lui le risponde “no”, Beatriz se ne va dallo studio nervosamente.

Antonio, nuovo cavaliere napoletano, è uscito con Tiziana. Sembrava andare tutto bene, ma una leggerezza compiuta dall’uomo (non è andato a cena da lei, ma si sono incontrati dopo) non è piaciuta alla dama che decide di chiudere la frequentazione scatenando discussioni in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 31 gennaio 2024

Svolta decisiva per Alessio e Claudia, dopo tensioni durate a lungo, Alessio che ha scritto una lettera a Claudia, facendole intuire la volontà di andare a vivere insieme. Tra Alessandro e Maura invece le cose si mettono male…

