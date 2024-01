Sergio Berni: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Oggi, durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, oltre a mostrare l’esterna con Ernesto Russo, Ida Platano ha deciso di approfondire la conoscenza con due nuovi corteggiatori tra cui Sergio Berni.

Conosciamolo meglio (Qui, il video completo):

Chi è Sergio Berni di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sergio ha 38 anni ed è di Civitavecchia. Si occupa di sicurezza nei luoghi del lavoro. E’ ingegnere industriale. E’ papà di una bambina di nome Elodie Sole: “Dentro quella ‘scocca’ si rispecchia qualcosa di vero. Ho visto la tua presentazione, più volte, mi è rimasta impressa la tua semplicità. Anche quando parlavi della tua quotidianità con tuo figlio, mi è piaciuto il fatto che hai detto tranquillamente che ti piace mangiare e non fare palestra. Mi auguro di avere la possibilità di conoscerti, di poterti dedicare il mio tempo che è la cosa più importante”.

Non si hanno sue tracce su Instagram. Sappiamo, però, che ha un account Facebook @sergio.berni.7

Etrurianews.it, il portale che, per primo, ha spoilerato il nome del nuovo protagonista di ‘Uomini e Donne’ aggiunge che “che si guadagna da vivere come ingegnere sui cantieri del territorio e nella vicina centrale dell’Enel”. Fisico scultoreo (da ex giocatore di rugby), tatuaggi in bella vista e chioma folta, l’uomo sembra avere tutte le carte in regola per conquistare la tronista. Nella puntata di oggi, si è guadagnato un primo ballo. Riuscirà a farsi valere anche in esterna raggiungendo l’agguerrita concorrenza?

Le parole di Ida Platano nel video di presentazione

Ecco cosa aveva detto Ida nel video di presentazione dopo la sua ufficializzazione come tronista:

“Sono una romanticona. Do’ tutta me stessa. Mi piace viaggiare e tanto tanto mangiare. Non mi piace andare in palestra. Sport zero. Non fa per me. Sono una donna decisiva, impulsiva, aggressiva, dinamica, gelosa. Sono sempre stata schietta e anche diretta. Questo può dare sicuramente fastidio a tante persone. Chi se ne frega sono fatta così”