Oggi, lunedì 29 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, in studio era presente soltanto un trono. Da ciò, si deduce che Ida Platano ha definitivamente abbandonato il programma, dopo ciò che è avvenuto nel corso della precedente registrazione. Durante la registrazione odierna, inoltre, non si è parlato neanche di Daniele.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Cristiano sta proseguendo la conoscenza con Asmaa mentre Fabio ha deciso di troncare la frequentazione con Sabrina.

Gemma, invece, sta frequentando Pietro: i due si sono visti e intendono andare avanti con la loro frequentazione.

Alla registrazione di oggi, ha preso parte anche Giucas Casella. In una puntata del programma andata in onda recentemente, infatti, Maria De Filippi ha voluto indagare su una storia d’amore tra Tina Cipollari e il mago, avvenuta molti anni fa. Le domande della conduttrice, in quel frangente, provocarono molto imbarazzo all’opinionista. In studio, Giucas Casella e Tina Cipollari hanno parlato del loro flirt, svelato dall’illusionista in un’intervista concessa ad un settimanale.

Altri ospiti della registrazione odierna sono stati Claudia e Alessio, una delle coppie che si è formata nel corso di quest’edizione. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.