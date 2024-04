Oggi, martedì 23 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Pierpaolo, unico corteggiatore di Ida rimasto dopo l’eliminazione di Mario avvenuta durante la registrazione di ieri, si è arrabbiato con Ida, accusandola di aver rallentato la loro conoscenza per concentrarsi maggiormente sulla segnalazione riguardante Mario. Pierpaolo si è sentito preso in giro e ha accusato Ida di aver preso in giro tutti, considerando il fatto che abbia scelto di tenere Mario nonostante tutte le segnalazioni arrivate su di lui.

Pierpaolo, quindi, ha deciso di andarsene, aggiungendo anche che se Ida l’avesse scelto oggi, lui avrebbe risposto di no perché non vuole essere la ruota di scorta di nessuno. Anche nel dietro le quinte, Pierpaolo non ha voluto parlare con la tronista.

Tina Cipollari si è mostrata dalla parte di Pierpaolo mentre secondo Gianni Sperti, il corteggiatore ha avuto una reazione esagerata.

Mario, dopo l’eliminazione, non era presente in studio ma è stata trasmesso un RVM nel quale l’ormai ex corteggiatore di Ida ha ammesso di essere stato insieme ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un B&B, aggiungendo, però, che tra loro non è accaduto niente. Ida, però, in studio, ha ribadito che, con Mario, ha definitivamente chiuso ogni discorso.

Dopo la sfuriata di Pierpaolo, Ida, in lacrime, ha lasciato lo studio e, dal modo in cui ha salutato la conduttrice e le Dame presenti in studio, sembra che abbia lasciato anche il trono.

Daniele, invece, è uscito sia con Gaia che con Marika e le ha baciate entrambe. Gaia, in studio, è apparsa molto contenta per il bacio ma quando ha scoperto che il tronista ha baciato anche Marika è rimasta di stucco.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita con Pietro, l’ultimo cavaliere che ha conosciuto.

Mario, invece, ha deciso di chiudere la conoscenza con Ilenia e di continuare quella con Milena.

Aurora e Cristina, invece, hanno discusso a lungo perché, al termine della scorsa registrazione, le due dame sarebbero arrivate quasi alle mani. La discussione è partita da un’offesa che Cristina ha rivolto ad Aurora e Barbara.

