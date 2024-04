Salvatore Alongi: chi è il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex mogli, hobby, curiosità, film di Salvatore Alongi del nuovo corteggiatore di Barbara di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi mercoledì 3 aprile 2024, un nuovo cavaliere è sceso per approfondire la conoscenza con Barbara De Santi. L’uomo in questione si chiama Salvatore Alongi ed è un produttore cinematografico (Qui, il suo video di presentazione).

Ma conosciamolo meglio:

Chi è Salvatore Alongi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Salvatore ha 63 anni, è di Roma. Ha 4 figli nati da due matrimoni finiti entrambi con un divorzio. E’ nonno da 13 anni. Non è presente sui social come Instagram o Facebook. Ha diversi tatuaggi sulle braccia. Cura la forma fisica: “Mi piacerebbe trovare una nuova compagna per il mio terzo ciclo di vita”.

“Ti trovo molto bella, ma questo l’hanno detto in tanti. Voglio aggiungere che ho sentito, talvolta, criticare il tuo carattere come duro, scontroso, sovrastrutturato. Trovo che tu abbia un carattere forte, ma consapevole, di una donna che sa quello che vuole e quello che non vuole. Credo che tu abbia una sorta di corteccia attorno a te che, probabilmente, la vita ti ha eretto senza volerlo. Mi piacerebbe di conoscerti di più, di scalfire questa corteccia. Penso che al tuo interno ci sia tanta roba, sentimento, passione”.

Ha curato la produzione esecutiva di ‘Burraco fatale’, una pellicola, datata 2020, sull’universo femminile con protagoniste Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Paola Minaccioni e Loretta Goggi. Ed ancora un documentario, acquistato dalla Rai, a tema carcerario, con sette detenuti.

La dama, durante la sua presentazione, si è lamentata del fatto che Salvatore non l’abbia degnata di uno sguardo dal suo ingresso in studio. Tina ed, in particolare Gianni, hanno difeso l’uomo sostenendo che “sei pesante. E’ la prima volta che mette piede in uno studio televisivo. Magari si è distratto. Perché sei così puntigliosa”.

Barbara, dopo un’iniziale titubanza, ha deciso di uscire con il corteggiatore prima di prendere una decisione definitiva.