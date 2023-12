Ernesto Russo: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Oltre a Mario Cusitore e Davide Mesa, oggi, martedì 12 dicembre 2023, è sceso un nuovo corteggiatore per Ida Platano di ‘Uomini e Donne’, che si chiama Ernesto Russo. La dama ha tenuto il cavaliere che, come detto, è una vecchia conoscenza del programma. Ha partecipato, infatti, fino alla stagione 2016 del trono over.

Conosciamolo meglio:

Chi è Ernesto Russo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ernesto ha 46 anni, è napoletano ma vive, da diverso tempo, a Sabaudia in provincia di Roma. Il suo profilo Instagram @ernesto_russo77, ad oggi, conta oltre 3700 followers. Ha un figlio di 21 ed una figlia di 16 anni.

“Sono stato a Uomini e Donne nel 2015, ma nel frattempo la mia vita è cambiata. Sono stato nel 2016 a Mosca, poi sono andato per tre anni a Londra, poi Miami, in Giamaica. Mi occupo di eventi, cene private”

Adesso, insieme a suo figlio, sta creando opportunità di lavoro nel mondo della ristorazione a Sabaudia.

E’ apparso nella fiction Rai, ‘I Medici 2’, datata 2018, a cui hanno preso parte star italiane del calibro di Raoul Bova, Alessandro Mastronardi e Aurora Ruffino.

“È un’esperienza con un cast internazionale. Sono molto fortunato, io accetto piccoli ruoli solo se mi piacciono e se “calzano” su di me. Lo faccio per divertimento, non mi aspetto nulla. La mia professione resta la ristorazione. Ma mi lusinga essere scelto per fare parte del cast di fiction o altro” aveva dichiarato ad Isa & Chia nel settembre 2017.

Nel 2016, dopo oltre un anno di permanenza tra le fila del parterre maschile, decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi assieme alla dama Laura. La relazione, lontano dalle telecamere, è proseguita per qualche mese. Poi, di comune accordo, i due ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ hanno deciso di interrompere la storia percorrendo due strade diverse.

Ed è proprio, durante un’ospitata con l’ormai ex fidanzata, che Ernesto ha notato Ida decidendo, a distanza di anni, di scendere le scale del programma, per corteggiarla. Farà breccia nel suo cuore?