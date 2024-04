Oggi, lunedì 22 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Maria De Filippi ha comunicato a Ida che l’ultima segnalazione riguardante era autentica al 100%. Ida è entrata in studio decisamente arrabbiata. Sempre in studio, Mario ha confermato di essersi visto in un B&B con questa ragazza che, per la precisione, era un’ex corteggiatrice di Alessandro. Ida e Mario hanno discusso in modo molto acceso e al termine della discussione, entrambi hanno lasciato lo studio. In studio, durante la registrazione odierna, non era presente Pierpaolo. Mario ha ricevuto gli attacchi anche da parte degli opinionisti.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Cristiano si è seduto al centro studio insieme a tre donne tra le quali anche Asmaa. Le tre dame hanno chiuso la conoscenza con lui.

Ernesto, invece, sta conoscendo una nuova dama e la frequentazione sta andando bene. Barbara, però, ha nuovamente discusso con lui, dopo averlo accusato di aver condiviso una storia su Instagram riferita a lei. Barbara ha litigato anche con Cristina.

Gemma, infine, ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei e ha deciso di iniziare a frequentarlo.

