Jessica Pittari: chi è la dama del trono over che esce con Marcello Messina di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, trasmessa, oggi martedì 16 aprile 2024, Marcello Messina del trono over ha deciso di richiamare una ragazza che, nelle registrazioni precedenti, è scesa per corteggiare Mario Verona. Si chiama Jessica Pittari. Pur riconoscendo la sua indubbia bellezza, il calciatore, già molto legato a Milena Parisi, ha deciso di non tenere la ragazza privilegiando, Ilenia Caccavale, con cui c’è stato anche un bacio.

Marcello: “Ti ho fatto richiamare perché mi avevi colpito. Ultimamente mi sto accorgendo che potrei avere rapporti anche a donne più giovani di me. Avevo il piacere di vederti”.

Jessica: “Mi fa sicuramente piacere. Per me la differenza d’età non è un problema. L’ultima frequentazione è stata con un uomo molto più grande di me. Solitamente i miei coetanei non vanno molto d’accordo con il mio carattere. Perché sono molto decisa”

Ma conosciamola meglio:

Chi è Jessica Pittari di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Jessica ha 32 anni, è di Cuneo e come lavoro fa la fisioterapista. Ha un figlio di 11 anni. Ha un profilo Instagram @jessica_pittarii, tenuto privato, riservato ad appena 600 followers. Sfogliando i suoi social, scopriamo che è di Barau in Brasile, che ha frequentato l’Istituto Magistrale e l’Università europea di Madrid.

Uomini e Donne: le schede ufficiali di dame e cavaliere del trono over

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Daniele Paudice e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Maura Vitali, Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Ilenia Caccavale, Gianluca Rocchetti, Salvatore Alongi, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Desiree Succi, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Sergio Castorina, Luciano Bigotto, Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Giulia Vacca, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Angelo, Davide, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Tra le corteggiatrici del tronista napoletano, troviamo Marika Abbonato, Valery Coda e Gaia Gigli.