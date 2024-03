Età, lavoro, Instagram, figli, ex fidanzato, vita privata, studi, fratelli, curiosità di Desiree Succi del trono over di Uomini e Donne

Desiree Succi: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che esce con Mario Verona

Dopo aver archiviato definitivamente la frequentazione con Monika Maniezzo, Mario Verona, nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne‘, ha deciso di uscire, per ben due volte, con Desiree Succi (scesa per lui) che ha provato anche a baciare.

Desiree: “All’inizio ero molto fredda telefonicamente. Non conoscevo il suo carattere, e l’approccio da usare. Dopo pochi giorni, invece, abbiamo iniziato a scherzare, ridere. Mi piace passare del tempo con lui, parlarci. Vediamo come va. Quando mi ha detto che sarebbe uscito anche con Milena, mi ha fatto uno strano effetto. Ma penso al mio percorso. E’ giusto che anche lui debba capire la persona che possa stare al suo fianco. Vedremo anche come reagisco io”.

Dopo appena due usciti i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno deciso di proseguire la conoscenza e vedere se ci sono tutti i presupposti per far sbocciare un sentimento destinato a durare anche fuori dal programma.

Conosciamola meglio:

Chi è Desiree Succi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Desiree è nata il 5 dicembre 1989 sotto il segno del Sagittario. Ha 35 anni. Ha un figlio di 10 anni. Sfogliando i suoi social, scopriamo anche che ha un fratello ed una sorella. E’ diplomata al liceo scientifico.

Vive ad Anzio e si definisce sognatrice. Ha un profilo Instagram @desiree.succi.

Lavora nel sociale in un centro di accoglienza per stranieri. Aiuta anche i genitori nell’attività di famiglia.

Ama molto viaggiare, segue lo sport. E’ stata in Kenya, Maldive, New York.

