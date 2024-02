Giancarlo P: chi è il cavaliere che ha lasciato il numero di telefono a Gemma Galgani di Uomini e Donne

Gemma Galgani, dopo qualche settimana di silenzio, sembra aver ritrovato un certo interesse per Giancarlo P. Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, la dama torinese ha confessato la volontà di lasciare il proprio numero di telefono al cavaliere che, nel frattempo, ha adocchiato anche Barbara (“Abita a 7 km da casa mia. Mi ha lasciato il numero ma non l’ho preso. Non è il mio prototipo”). Gemma e Giancarlo hanno ballato sulle note di ‘Arriverà’ di Emma e dei Modà (“E’ di buon auspicio” è stato il commento di Gianni Sperti).

Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Giancarlo P. di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Giancarlo ha 62 anni ed è di Peschiera Del Garda in provincia di Verona. E’ divorziato da 20 anni. Ed ha una figlia di 30 anni che vive a Torino ed un figlio che vive in provincia di Pavia assieme alla mamma. Dopo la fine del matrimonio, l’uomo ha avuto due storie molto burrascose (“Per questo mi trovo qua, per conoscere una donna. Gemma? Esteticamente può piacermi. Ma devo frequentarla per capire tante cose di lei”).

Al momento non si hanno altre informazioni riguardanti la sua vita privata. Non sappiamo se è pensionato o che lavoro svolga attualmente. Non conosciamo se è presente sui social e con quale username. Inoltre, ad oggi, oltre l’iniziale non abbiamo altri riferimenti sul cognome.

Riuscirà questo cavaliere a far battere nuovamente il cuore a Gemma? O questa conoscenza sarà l’ennesimo ‘buco nell’acqua’ destinato ad esaurirsi dopo poche uscite? La Galgani, grazie alla presenza di Gianfranco, sembra aver ritrovato il sorriso e la gioia di vivere dopo la cocente delusione con Orfeo. E’ pronta nuovamente ad innamorarsi, a mettersi in gioco e a vivere le proprie emozioni. E perché no, trovare finalmente il principe azzurro. Sarà questa la volta buona?