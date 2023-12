Cristina Tenuta: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzati, figli, vita privata, passioni, curiosità, studi di Cristina Tenuta del trono over di Uomini e Donne

E’ una delle veterane del trono over di ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Cristina Tenuta che, prima della pausa natalizia, ha intrapreso una conoscenza con Alessandro Vicinanza. La neo coppia di frequentanti è stata avvistata, durante la festività, a Salerno (città di lui) in atteggiamenti inequivocabili che fanno trasparire una certa complicità e reciproco interesse. Sarà vero amore? Riuscirà il cavaliere campano a far dimenticare alla dama, Armando Incarnato?

Nel frattempo, conosciamo meglio Cristina Tenuta:

Chi è Cristina Tenuta di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Cristina ha 43 anni, è nata il 28 settembre 1980 a Roma sotto il segno della Bilancia. Si occupa di reclutamento del personale. E’ discendente del Conte Alessandro Vincenzo Siciliano imprenditore e banchiere che ha fatto molti investimenti in Brasile.

Il suo profilo Instagram @__misscristinatenuta__ ad oggi, conta oltre 46100 followers. Sui social si definisce di ‘sangue calabrese e cuore napoletano’.

Da bambina, avrebbe voluto fare la maestra o l’attrice.

Nell’ultimo numero, in edicola, della rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, la donna sogna “di incontrare uomini capaci di dare amore, rispetto, protezione e che abbiano chiara l’importanza di lasciare libera una donna di agire, di pensare e di comportarsi”.

Ecco cosa diceva, qualche mese fa, di Armando Incarnato sul magazine di ‘Uomini e Donne’: “E’ un uomo diretto, sincero e solare anche se la sua solarità si percepisce più fuori dagli studi che dentro. E poi sono molto attratta dagli uomini del sud”. Ed ancora, a proposito della rottura definitiva: “Lui a me piaceva, è l’uomo che nel parterre mi ha colpito di più, ma non credo abbia realmente capito il momento che stavo vivendo anche se dice di sì, puntualmente, mi attacca in studio. Inoltre ha fatto un gesto secondo me poco carino nei miei confronti. A Natale ho fatto un regalo a sua figlia e lui, dopo averlo ricevuto, me lo ha fatto riportare in camerino. A quel punto ho detto basta, ci sono rimasta davvero male”.