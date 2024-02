Cristiano Lo Zupone: chi è il cavaliere di Uomini e Donne che è uscito con Cristina Tenuta

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere ha fatto il suo ingresso in studio. Si tratta di Cristiano Lo Zupone. E’ uscito con Cristina Tenuta. L’uomo, però, come tanti telespettatori hanno notato durante la messa in onda del programma, è una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi. Diversi anni fa, infatti, a preso già parte alla trasmissione. Dai suoi social, sbuca una vecchia foto con Ernesto Russo, datata 2016.

Chi è Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il profilo Facebook di Cristiano, sappiamo che vive a Roma e che è nato il 24 gennaio, quindi, sotto il segno dell’Acquario. Non conosciamo l’età. Ha un account Instagram @cristiano.loz che, ad oggi, conta oltre 37300 followers. E’ alto 199 cm.

Sul suo profilo Linkedin si legge: “Professionista dinamico e spinto dalla voglia continua di migliorarmi. Ho iniziato la mia esperienza nel mondo delle vendite come Promoter, maturando un’esperienza di 20 anni in ruoli commerciali, fino ad essere il direttore commerciale Area Sud. Ad oggi ricopro il ruolo di Client Solution Specialist per SELECTA sul territorio Pugliese. Sportivo ed ex atleta professionista. Amo le sfide ed il gioco di squadra”.

Ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo oltre ad un fisico allenato e definito.

Cristina ritiene che è Cristiano possa essere il suo prototipo di uomo: “Siamo usciti ieri a fare un aperitivo. Siamo stati bene, è una persona carina, simpatica, dinamica. Mi farebbe piacere continuarlo a conoscerlo. E’ un bellissimo ragazzo”

Dello stesso parere anche il corteggiatore: “Mi sono trovato bene. E’ una persona interessante. E’ una donna di carattere, ha tirato fuori alte personalità. Mi piace passare del tempo con lei, tempo che è volato anche abbastanza bene. Mi piacerebbe continuare. Ha questo mood, cerca di tenere le distanze. Spero che si sciolga. C’è una parte maschile, estrosa che mi è piaciuta tanto. Stasera avrei ripreso un caffè con lei, mi avrebbe fatto piacere rivederla”