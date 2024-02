Ida Pavanelli: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex marito, curiosità, vita privata, nipoti, studi di Ida Pavanelli dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, una dama del trono over di ‘Uomini e Donne’ si è fatta conoscere per grinta, tempra, voglia di innamorarsi. Si tratta di Ida Pavanelli che, nelle scorse settimane, è uscito con Luciano. La frequentazione sembrava andare a gonfie vele fino a quando l’uomo ha deciso di far scendere, in studio, una nuova donna.

Conosciamola meglio:

Chi è Ida Pavanelli di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ida è mamma, nonna. Ed è proprietaria di cinque cani. Vive a Terracina ma è di origine napoletana. Il suo account Instagram @idapav conta, ad oggi, 1550 followers. Non sappiamo, ad oggi, che attività professionale svolga o la sua età.

Con il cavaliere padovano, la dama ha trascorso diversi weekend romani. Hanno scattato tante foto che l’uomo ha inviato ai figli.

“Quando si vuole bene, si vuole bene e basta. Sia al Nord che al Sud. Ma gli piaccio oltre all’aspetto fisico? La mancanza di rispetto l’hai avuto nei miei confronti. Mi sembravi troppo perfetta per essere vero. Ha parlato anche con mia sorella a telefono. Mi ha detto che piacevo anche ai figli. A me vuol dire che non tieni se fai scendere altre donne. Al posto tuo, sarei venuta fuori dalla stanza. Non ti sei fatto proprio sentire, sapevi dove stavo. Io, ieri sera, mi sentivo come una bambina. Piangevo, non ho mangiato dal nervoso. Le scuse non mi bastano, adesso voglio qualche dimostrazione in più. Ieri sera non ti sei mosso, hai fatto una telefonata, poi basta. Il rispetto, la lealtà, la sincerità sono la prima cosa”

L’uomo che, nelle scorse settimane, ha lasciato anche il numero a Maura, vuole prendersi del tempo per conoscere meglio la natura del sentimento nei confronti della dama che, però, ha deciso di chiudere la frequentazione.

“Con alcuni gesti, una donna si crea delle aspettative. Adesso sono delusa, amareggiata. Mi sono sentita proprio usata”.