Monika Maniezzo: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne uscita con Ernesto Russo e Mario Verona

Nelle scorse settimane, una nuova corteggiatrice si è fatta conoscere dal pubblico di ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Monika Maniezzo che è uscita prima con Mario Verona e, nelle ultime registrazioni, ha deciso di approfondire la conoscenza con Ernesto Russo.

Conosciamola meglio:

Chi è Monika Maniezzo di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il suo profilo Facebook, Monika Gjovy, scopriamo che vive a Montesilvano ma è originaria di Pescara. Ha una sorella di nome Jennifer ed è legatissima a mamma Remina. E’ nata il 9 marzo 1980 sotto il segno dei Pesci. Ha, quindi, 44 anni. Ha un profilo Facebook @ladygjovj_monika_maniezzo (seguita da 1800 followers) ed un account Tik Tok @ladygjovy. Lavora presso una profumeria e si è sempre occupata dell’ambito bellezza e cucina.

Ernesto: “Abbiamo preso un caffè, fatto colazione assieme. La trovo molto interessante come persona. Stasera ceneremo”.

Monika: “E’ partita questa conoscenza molto positiva. Ci siamo raccontati tanto. Sono molto contenta. Con Mario si è spento tutto. Si era innescata una bella conoscenza tra di noi, poi è andata a spegnersi. A parole dicevi qualcosa che, poi, con i fatti non avveniva. Tu dicevi che ti piacevo esteticamente, che volevi continuare ad andare avanti, però, poi con i fatti non c’è stato niente. Ti sei lanciato e poi basta”

Il calciatore, nell’ultima puntata del dating show, si è lamentato che la dama non l’ha mai cercato fuori dal programma e che non c’è mai stato un vero e proprio confronto per mettere fine alla loro frequentazione: “Ha tergiversato. Io sono più diretto. Non mi strappo i capelli, ma potevi dirmelo subito. Non so cosa ti abbia dato fastidio. Faccio sempre quello che mi sento. Io, nella prima fase, sono molto tranquillo. Sono in una fase conoscitiva, se non sono innamorato, posso essere attratto da più persone me la godo e non obbligo nessuno”.