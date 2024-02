Mario Verona: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, vita privata, curiosità, studi, ex fidanzate, Facebook di Mario Verona cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Oggi, nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, è sceso un nuovo cavaliere. Si chiama Mario Verona. Si è proposto per Asmaa Fares che, però, non ha accettato il suo corteggiamento per i 3 anni di differenza. Durante il colloquio con la redazione, però, ha manifestato un certo interesse per altre dame del programma come Cristina Tenuta, Roberta Di Padua (che, però, è uscita dal programma con Alessandro Vicinanza). Maria De Filippi, però, gli ha concesso una seconda possibilità per conoscere una compagna per la vita. A fine trasmissione, però, ha ballato con Ida Platano.

Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Mario Verona di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Mario ha 33 anni, è nato a Catania ma vive da sempre a Carrara. E’ un calciatore. E’ nato il 19 settembre 1991 sotto il segno della Vergine. E’ un attaccante. Sfogliando i vari siti dedicati al mondo del pallone, scopriamo che, attualmente, gioca nel San Marco Avenza 1926, una squadra del campionato di Promozione (Girone B – Liguria). Sta completando gli studi. Ha diverse passioni legate al mondo dello sport. Si allena spesso. Ama gli animali ed i bambini. Ha una nipote di due anni a cui è legatissimo.

Il suo profilo Instagram @marioverona7, attualmente, è seguito da quasi 5000 followers. Ha anche un account Facebook @mario.verona.3. Fisico atletico, tatuaggi in bella vista ed un pizzico di timidezza per il primo approccio alla telecamera, la new entry nel programma di Maria De Filippi ha colpito immediatamente le telespettatrici da casa e non solo.

Cristina: “Mi hai colpito, devo dire la verità. Sei un bellissimo ragazzo. Non ho tre anni di differenza ma quasi 10. Non me la sento. Se avessi avuto qualche anno in meno ti avrei tenuto”.

Tina: “Ma non si può far trattenere? Mi sembra davvero un bravo ragazzo che cerca qualcosa di serio”.