Età, lavoro, Instagram, vita privata, curiosità, passioni, ex marito, figli di Maura Vitali del trono over di Uomini e Donne

Maura Vitali: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le protagoniste delle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Maura Vitali. La dama è uscita con Alessandro Vicinanza prima che ritornare sui propri passi con Roberta Di Padua. Nell’ultimo appuntamento, andato in onda, oggi pomeriggio, Maria De Filippi ha confessato che Luciano, ex frequentante di Ida, ha chiesto il suo numero.

Conosciamola meglio:

Chi è Maura Vitali di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Non conosciamo l’età precisa di Maura. Sappiamo, sfogliando i social, che è titolare di un centro estetico a Brindisi. Su Instagram, il suo profilo @mavi1206 conta, ad oggi, oltre 13600 followers. E’ mamma di due figli.

“Le cose belle, quelle che ti stanno davvero a cuore, le riconosci da quella maledetta paura di perderla”

A proposito dell’ex fidanzato di Ida Platano, la donna ha deciso di troncare sul nascere la frequentazione:

“Lo vedo ancora confuso, capisco quando una persona ha la testa altrove (Roberta, ndb)…”

