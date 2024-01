Mirko Santia: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne (ex amico di Mario Cusitore) sceso per Ida Platano

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, tre nuovi corteggiatori sono scesi in studio per conoscere meglio Ida Platano. Tra questi Mirko Santia. Come un bravo segugio, mettendo in fila tutti gli indizi, sono riuscito a trovare maggiori info sul cavaliere che sembra avere un conto in sospeso con Mario Cusitore.

Ma conosciamolo meglio:

Chi è Mirko Santia di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Mirko ha 36 anni (“Ida sei molto meglio dal vivo”). E’ originario di Sezze (in provincia di Latina). Vive in Toscana da due mesi. Risiede a Pistoia ma lavora a Firenze come Department Manager presso un grosso marchio di abbigliamento. Si definisce solare, socievole e spontaneo.

“Per correttezza, volevo dirti che conosco Mario da qualche tempo. Mi dispiace che sia uscito dallo studio perché volevo fargli delle domande in merito al tatuaggio (il nome Ida sul polso, ndb). Se fosse la prima volta che lo facesse per una ragazza. Per me, no. Eravamo amici, sono circa due anni che non ci sentiamo più. Il tatuaggio l’ha già fatto in passato. Quando la persona è sincera non si deve ricordare cosa deve dire. Non si deve costruire. Secondo me, lui è molto costruito. Se ha la coscienza pulita dice semplicemente quello che pensa. Non ha nulla da nascondere. Non è la prima volta, comunque. Ce ne aveva uno sul petto. Non so se, poi, l’ha cancellato. Mi sembra una cosa scenica. Lui, per un periodo, ha vissuto a Latina ed ha fatto questa cosa per una ragazza. E’ capitato, forse, 5 – 6 anni fa. Mi dispiace che sei andato via. Avrei voluto un confronto”

Sfogliando i suoi profili social, in particolare il suo account Instagram (@mircalcio, che, ad oggi, conta quasi 10 mila followers), si scopre che è un appassionato di sana alimentazione, di forma fisica. Ha un fisico muscoloso ed è ricoperto di tatuaggi.