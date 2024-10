Oggi, martedì 8 ottobre 2024, si è svolta la decima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca ha portato in esterna Gianmarco: la tronista ha deciso di portare il corteggiatore a casa sua e la loro esterna è andata bene.

Michele, invece, ha portato in esterna per la prima volta una ragazza di nome Veronica.

La corteggiatrice Amal, invece, dopo essere stata eliminata da Michele, è stata eliminata anche da Alessio e, di conseguenza, ha dovuto lasciare il programma.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza dell’ultimo cavaliere che era giunto in studio per lei. Sempre per Gemma, però, è arrivato dal Canada un nuovo corteggiatore di soli 40 anni! Gemma ha deciso di tenerlo.

Gabriele, invece, è uscito con Ilaria. Sabrina, dopo la fine della sua frequentazione con Gabriele avvenuta ad opera di lui, gli ha chiesto un confronto in studio. La loro frequentazione, però, non riprenderà.

Mario, invece, ha chiuso la frequentazione con Margherita perché in una serata dove erano presenti dei vip, alla quale i due hanno partecipato, Margherita si sarebbe vantata del fatto di essere una partecipante di Uomini e Donne e a Mario questo atteggiamento ha dato fastidio. Mario, successivamente, ha ballato con Morena.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata lunedì 23 settembre 2024. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.