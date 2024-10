Uomini e Donne, la puntata di martedì 8 ottobre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, martedì 8 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Morena è uscita con Mario V., ma secondo lei l’uomo non aveva tutta questa voglia di stare con lei, Mario V. e Morena interrompono la loro conoscenza.

Sempre nel trono over, ha fatto discutere l’indecisione di Diego su voler proseguire o meno la conoscenza con Margherita nonostante entrambi dicano che in esterna si siano trovati bene a vicenda. Diego afferma di non sentirsi l’uomo giusto per Margherita: “Io vorrei andare avanti. Ma ho queste sensazioni…” ed irrita perfino Maria de Filippi: “E allora siediti. Quando avrai meno sensazioni, tornerai a sederti al centro”. Margherita, intanto, non solo ci rimane male, ma è pure seccata.

Mario e Maura invece sono usciti insieme, ma solo per mezz’ora: “Lei aveva mal di testa. Mi sono sorti dei dubbi. Il mal di testa passa in poco tempo”. Nonostante le perplessità di lui, la conoscenza va avanti.

Nel trono classico, Martina è uscita con Ciro e Mattia: “Con Ciro, sento un po’ di chimica. Mattia, però, mi dà più fiducia”.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 8 ottobre 2024

Come va tra Gemma e Valerio? La loro esterna è stata trasmessa in studio. Sabrina, invece, ha deciso di dare l’esclusiva a Gabriele

