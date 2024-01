Età, lavoro, Instagram, cognome, figli, ex moglie, studi, curiosità di Antonio del trono over di Uomini e Donne uscito con Tiziana Riccardi

Uomini e Donne: chi è Antonio il nuovo cavaliere del trono over che è uscito con Tiziana Riccardi

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, oggi, 30 gennaio 2024, Tiziana Riccardi ha raccontato l’uscita con un nuovo cavaliere Antonio. Dopo qualche scambio di messaggi e un paio di telefonate, però, la frequentazione è naufragata.

Antonio è napoletano ma, al momento, non conosciamo il cognome, l’età e la sua presenza o meno sui social.

Antonio: “Ci siamo visti ieri sera dopo cena. Abbiamo parlato. Sembrava che andava tutto bene. Ho fatto una piccola leggerezza di non andare a cena da lei. Ci siamo divertiti. Abbiamo fatto una passeggiata nel buio del suo albergo. Non abbiamo trovato un bar. Abbiamo chiacchierato tantissimo. Ci siamo sentiti tutti i giorni, tanti messaggi, una o due telefonate al giorno. Ci siamo interfacciati e raccontati”.

E’ autista soccorritore del 118 all’ospedale Cardarelli. E’ separato da quasi 9 anni e mezzo. Ha due figli: una ragazza di 22 (che studia Infermieristica) ed un ragazzo di 19 (che frequenta la facoltà di Medicina). Ha un buon rapporto con l’ex moglie che abita vicino a lui. Il figlio vive con il padre da 5 anni.

La dama ha raccontato di essere stata molto bene con il cavaliere “per il poco tempo che mi ha dedicato fuori dallo studio”. E, poi, “a me non è scattato nulla. Non faccio perdere tempo a lui” suscitando la reazione incredula dell’uomo.

La stessa Maria De Filippi è intervenuta a sostegno di Antonio e di tutti quegli uomini e quelle donne sbarcate ad ‘Uomini e Donne’ con l’intento di trovare davvero l’anima gemella:

“Ma voi così non troverete mai un fidanzato. Io sto iniziando ad avere quell’impressione lì. In generale se arriva un uomo e vi dice che ha sbagliato… mamma mia che pesantezza, mamma. Ma lasciateli vivere ogni tanto ragazze. Esordisco così perché, con tutto il rispetto, non avete più vent’anni. Vi rapportate con persone di 40 anni che hanno una vita, delle abitudini, una storia e questo fa parte della persona. Quindi…”