Uomini e Donne, la puntata di martedì 30 gennaio 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, martedì 30 gennaio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano, Brando Ephrikian e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Gianluca Totò, Tiziana Riccardi, Alessio Pili Stella, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Ida doveva uscire con Mario in esterna. Però prima dell’uscita, la tronista ha ricevuto le chat della conversazione tra Mariangela e Mario. Mario ha spiegato il motivo del tatuaggio di Ida sul polso e sulla volontà di uscire dal programma con lei. Barbara non è intenzionata a fermarsi alla conoscenza esclusiva con Orfeo. Alessandro è uscito con Manuela P. L’intervento di Cristina: “Non ho più parole. Si commenta da solo.

Parte l’ennesima confronto tra Alessandro ed Ida. Maria de Filippi cerca di capire perché il cavaliere ha interrotto la conoscenza con Roberta e non pensa ad un ritorno di fiamma con Ida. Per Alessandro, sia lui che Ida devono andare avanti e rifarsi una vita.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 30 gennaio 2024

Per quanto riguarda il Trono Classico, Brando, al termine della registrazione di ieri, è andato da Raffaella che aveva lasciato lo studio e il tutto è stato trasmesso con un RVM. Nell’esterna con Raffaella, è scattato il bacio. In studio, Brando, rispondendo a Beatriz, ha dichiarato di non avere ancora una preferenza tra le sue due corteggiatrici.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.