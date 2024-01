Mariangela Pacella: chi è la donna che ha fatto una segnalazione su Mario Cusitore di Uomini e Donne

Oggi, 11 gennaio 2024, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, è arrivata una segnalazione a Mario Cusitore (corteggiatore di Ida Platano) da parte di una donna di cui abbiamo scoperto cognome e profilo Instagram. Si chiama Mariangela Pacella.

Conosciamola meglio:

Chi è Mariangela Pacella di Uomini e Donne? Lavoro, Instagram, Età

Il suo profilo Instagram @mariangela_pacella conta, ad oggi, oltre 11800 followers. Ha anche un profilo Facebook (mary.pacella.9). E’ napoletana. Ed è conosciuto, sul territorio campano, come conduttrice. E’ nata il 13 dicembre 1983 sotto il segno del Sagittario. Ha 40 anni. E’ rientrata, da qualche tempo, in Italia dopo un soggiorno a Londra.

Si sono sentiti, per la prima volta, lo scorso 8 dicembre.

Mario: “Ho conosciuto questa ragazza tramite un’amica comune in radio. Io so bene chi è questa persona… Ci sono stati messaggi, è vero. Io lo sapevo che sarebbe venuta qui. Questa persona fa un programma sportivo a Napoli, vuole i riflettori dalla mattina alla sera. Volevo vedere dove saresti arrivata”

Mariangela: “Con Mario, è partito tutto come un’amicizia su Instagram. Messaggi semplici. Poi mi è arrivata una foto di lui a Uomini e Donne. Gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto. Hai voluto prendere in giro me e anche lei (riferito a Ida). Mi hai mandato messaggi importanti, calorosi…”.

Mario: “Per tanto tempo, mi sono sentito inadatto. Vengo da un passato forte. Quando ricevo un complimento, mi fa piacere. È un contesto che non ho saputo gestire. Questa è la verità. Non voglio prendere in giro nessuno”

De Filippi ad Ida: “È stato solo un po’ superficiale… Non è sposato con te, Ida, stava solo iniziando a conoscerti. Mario è solo uno che ha risposto a qualche messaggio e l’ha detto. Punto”

QUI, il video completo della segnalazione.

Aveva espresso la propria preferenza nei confronti di Alessio Pili Stella ma il cavaliere non ha voluto approfondire la sua conoscenza (“C’è qualcosa che non va. Voglio uscire solo con donne vere”).

Mariangela racconta che tra lei e Mario ci sono state chiamate e messaggi importanti… Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/Uze0bj3kTZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 11, 2024