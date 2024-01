Orfeo Goldin: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che esce con Barbara De Santi

Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, studi, curiosità, vita privata di Orfeo Goldin di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, un nuovo cavaliere è entrato a far parte del parterre maschile di ‘Uomini e Donne‘. Si tratta di Orfeo Goldin. L’uomo è uscito prima con Gemma Galgani e Gabriella La Torre ed, adesso, invece, sta frequentando assiduamente Barbara De Santi, più giovane di lui di 15 anni.

Conosciamolo meglio:

Chi è Orfeo Goldin di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Orfeo ha 70 anni e vive in un piccolo paese in provincia di Padova, di nome Solesino. E’ un ingegnere civile strutturista. Ha frequentato l’Università degli studi di Padova. Sfogliando il suo profilo ufficiale Facebook @goldin.orfeo, scopriamo che ha un figlio di nome Gianmarco ed una figlia di nome Giorgia. Si definisce “Fantastico e generoso quando capisce di essere desiderato” e che il suo soprannome è Propriosboronnes.

Ha anche un profilo Instagram @orfeo.goldin che, ad oggi, conta appena 404 followers.

E’ un appassionato di golf.

Nell’ultima puntata, andata in onda, oggi pomeriggio, Barbara De Santi è rimasta piacevolmente colpita dai modi di fare del cavaliere veneto. Ha, però, allo stesso tempo, confermato che, al momento, per lui, non nutre alcuna attrazione fisica:

“Lui vive con due figli di 19 e 15 anni e fa quello che dovrebbe fare un 50enne. A 70 anni è vivo”

L’uomo le avrebbe concesso anche l’esclusiva ma, al momento, la dama di Desenzano sul Garda non sembra affatto intenzionata a soffermarsi esclusivamente su Orfeo. Potrebbe anche uscire con un altro spasimante se, dalle scale, scendesse qualcuno di suo gradimento.

Gemma, invece, è rimasta infastidita dal fatto che, nonostante una chiusura, Orfeo l’abbia continuata a farle delle telefonate:

“Ti ho chiamato perché mi piace parlare con te” è la giustificazione data dal protagonista del dating show di Canale 5. “Nella puntata di ieri, mi sembra che Orfeo sia stato chiaro quando pur avendo di fronte Gemma e Gabriella continuava a parlare di Barbara” chiosa la De Filippi.

I due usciranno nuovamente assieme con lo scopo di conoscersi meglio. Scatterà la scintilla?