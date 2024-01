Adriano Cicilano: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex moglie, figli, studi, vita privata, curiosità di Adriano Cicilano nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

La scorsa settimana, nella puntata di venerdì 25 gennaio 2024 di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere si è seduto a centro studio per farsi conoscere meglio dal parterre femminile del trono over. Il suo nome e cognome è Adriano Cicilano.

Ha ballato con Gemma Galgani perché ha lo stesso nome di sua figlia “C’è stata questa associazione. E’ stato solo un ballo di benvenuto”.

Conosciamolo meglio:

Chi è Adriano Cicilano di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Adriano ha 36 anni, ha un’azienda che costruisce pannelli fotovoltaici. E’ di Riccione. E’ separato, a brevissimo, anche divorziato. Ha due figli “che tengo spessissimo. Sono con me un giorno sì e l’altro no. E anche nel weekend. Faccio il papà al 100 per cento”. E’ rimasto particolarmente colpito da Claudia (“Ha sicuramente un suo perché e anche Manuela mi piace molto”). Anche Cristina ha catturato la sua attenzione ma la vede ancora troppo presa da Alessandro Vicinanza (“Lo vedo troppo piccolo per me”).

Ha avuto un’esperienza di quasi un anno con una donna più grande di 10 anni.

Sfogliando il suo profilo Facebook, scopriamo che è nato il 22 gennaio del 1988 sotto il segno dell’Acquario. E che parla spagnola.

Il suo profilo Instagram, @adrianocicilano, conta, ad oggi, oltre 450 selezionatissimi seguaci. Ha la passione per il mare, la forma fisica. E sulla propria pelle, dovrebbe avere, i nomi dei figli ed un sole stilizzato su una gamba.

