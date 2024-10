Oggi, lunedì 7 ottobre 2024, si è svolta la nona registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha avuto qualcosa da ridire a Ciro, accusandolo di essere molto concentrato sulle telecamere. Martina è uscita in esterna con Gianmarco: la loro uscita è andata bene.

Subito dopo la precedente registrazione, invece, Michele è stato raggiunto da Amal in camerino e, tra loro, c’è stata una discussione che è proseguita anche in studio. Amal è uscita in esterna con il tronista Alessio e la loro uscita è andata molto bene. Dopo aver visto l’esterna, Michele ha deciso di chiudere definitivamente con Amal.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario, Morena e Margherita si sono seduti al centro dello studio. Margherita ha dichiarato che, dopo aver deciso istintivamente di troncare la frequentazione con lui, ha cambiato idea, ricontattandolo qualche giorno fa. Mario e Margherita, quindi, stanno continuando a conoscersi e la dama ha anche deciso di presentargli sua madre e alcuni suoi amici.

Con Morena, invece, il discorso è chiuso. Morena, infatti, ha dichiarato di esserci rimasta molto male per i dettagli delle sue serate con Mario che sono usciti fuori durante la scorsa registrazione.

Mario ha anche conosciuto altre tre ragazze nuove ma ha deciso di non tenerne nessuna.

Si è parlato anche di Sabrina e Gabriele: lui non l’ha chiamata perché lei gli avrebbe detto di non farlo ma, in studio, Sabrina si è lamentata di questa cosa. Gabriele, quindi, ha deciso di interrompere la frequentazione.

Aurora, invece, ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei che, però, ha deciso di non tenere.

Barbara, invece, sta frequentando un cavaliere e ha anche deciso di tenere un uomo giunto in studio per conoscerla.

Gemma, infine, sta proseguendo la conoscenza con l’ultimo cavaliere arrivato per lei.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata lunedì 23 settembre 2024. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.