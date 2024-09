Oggi, lunedì 30 settembre 2024, si è svolta l’ottava registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina De Ioannon ha portato in esterna Ciro e dice che si è divertita un sacco, hanno fatto il karaoke. Francesca Sorrentino ha portato in esterna Paolo, il ragazzo che aveva fatto richiamare.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario Cusitore ha confessare di essere stato a letto con Morena Farfante, mentre con Margherita Aiello ha chiuso definitivamente. Da qui è scoppiato il caos…

C’è stata la sfilata maschile e ha vinto Diego Tavani, Armando Incarnato assente.

Non erano presenti, invece, Lino Giuliano ed Alessia Pascarella di ‘Temptation Island’.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne ha avuto inizio lunedì 23 settembre 2024. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.

