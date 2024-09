Margherita Aiello: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle prime puntate di ‘Uomini e Donne’, abbiamo fatto la conoscenza di una nuova dama del trono over. Si tratta di Margherita Aiello. La dama è uscita con Andrea e Mario Verona.

Conosciamola meglio:

Chi è Margherita Aiello di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non conosciamo l’età di Margherita. Sappiamo, però, che è analista di laboratorio chimico. Ha conseguito una Laurea in Scienze dell’Alimentazione. Attualmente, è una Laureanda Magistrale in Nutrizione Umana. Vive tra Milano e Catania.

Ha un profilo Instagram @margheryta_aiello seguito, ad oggi, da oltre 29mila followers.

Sfogliando i suoi social, scopriamo che è appassionato di mare, viaggi e della cura del proprio corpo. Nei suoi post su Instagram, compare una bambina che, molto probabilmente, potrebbe essere sua figlia.

Ad oggi, la frequentazione con Andrea sembra essersi interrotta definitivamente mentre, con Mario Verona, potrebbero esserci delle possibilità concrete di approfondire la conoscenza:

Andrea: “Sono stato benissimo. Ci siamo divertiti. Con Margherita sono uscito due volte, per un pranzo ed una cena. Abbiamo fatto cose semplici. Vado molto sulle sensazioni, sono qui per essere sincero e non far perdere tempo a nessuno. Non ho trovato, dentro di me, quella cosa che mi dicesse: ‘Resta e vai avanti’. Non è scattato nulla dentro di me nonostante via stato veramente bene. Ci sono state delle sfumature. Mi ascolto tanto quanto esco da una situazione. Quando pensavo ad altro, o non sentivo l’esigenza di richiamare loro o messaggiarla. Questo, per me, è un sentore. Non posso prenderle in giro, so cosa voglio non me la sento di andare avanti”

Margherita: “Ci sto un po’ rimanendo male. Non me l’aspettavo. Fino ad ieri siamo usciti assieme. Ti sei aperto anche su una tua cosa intima. Mi sono messa a suo livello. Anche io ti ho raccontato un mio periodo buio. Mi hai spiazzato”