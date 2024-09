Morena Farfante: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex marito, vita privata, curiosità, passioni di Morena Farfante del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda venerdì 27 settembre 2024, una nuova dama del trono over si è seduta a centro studio per approfondire la conoscenza con un cavaliere, Matteo, che, però, è uscito anche con Barbara De Santi. La donna si chiama Morena Farfante.

Chi è Morena Farfante di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Al momento non abbiamo informazioni sull’età di Morena. Sappiamo, però, che vive a Catania e che è un PRO Make Up Artist.

“Lui è un personal trainer, a me piace tantissimo fare sport. Ci siamo trovati subito. E’ un uomo molto curato, fisicamente mi piace. E’ molto simpatico, ho riso molto durante la cena. Lui ha due figli, un ragazzino di 15 anni ed una bambina di 9 anni e mi ha spiegato che non vorrebbe avere altri figli. L’unico limite potrebbe essere questo. Lo trovo abbastanza interessante”

La donna ha un appuntamento anche con Mario Verona. A Matteo ha espresso il proprio risentimento per questa uscita.

Il suo profilo Instagram @morena_farfante supera, ad oggi, oltre 8100 followers.

Di comune accordo, però, il personal trainer ha deciso di troncare, sul nascere, ogni rapporto con Barbara.

