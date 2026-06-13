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Pieraccioni e Ferilli su RaiPlay: la commedia romantica ed esilarante che vi svolterà la serata

Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni vi aspettano su RaiPlay con una commedia esilarante e ricca di colpi di scena. Scopri la trama e perché non puoi perderla stasera in streaming gratuito.

di Giuliana Marra
Pieraccioni e Ferilli su RaiPlay: la commedia romantica ed esilarante che vi svolterà la serata
13 Giugno 2026 21:36

C’è un momento preciso nella carriera di ogni grande regista di commedia in cui la maturità artistica incontra la perfetta alchimia di un cast indovinato. Se stasera siete a caccia di una pellicola leggera ma non banale, capace di strappare risate genuine e regalare anche un pizzico di romanticismo, la risposta si trova nel catalogo gratuito di RaiPlay.

Sulla piattaforma streaming della Rai è infatti disponibile Il sesso degli angeli, l’opera che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Leonardo Pieraccioni, affiancato da una straordinaria e magnetica Sabrina Ferilli.

Un incontro artistico, quello tra il brio toscano del regista e la veracità romana dell’attrice, che sulla carta prometteva scintille e che sullo schermo si traduce in un ingranaggio comico perfetto, capace di intrattenere dall’inizio alla fine.

La trama: un prete di frontiera, un’eredità piccante e un dilemma morale

La storia ruota attorno alla figura di Don Simone (interpretato dallo stesso Leonardo Pieraccioni), un prete di frontiera costretto a gestire una parrocchia di provincia costantemente in crisi di fedeli e, soprattutto, di fondi. I ragazzi dell’oratorio preferiscono i social network alla messa e le mura della chiesa cadono letteralmente a pezzi. La svolta arriva improvvisa dall’estero: Don Simone riceve la notizia che il suo bizzarro e ricchissimo zio Waldemaro, emigrato in Svizzera, è deceduto lasciandogli in eredità un’immensa fortuna e un’attività avviatissima a Lugano.

Pieraccioni e Sabrina Ferilli
Il sesso degli Angeli, Pieraccioni e Sabrina Ferilli

Fiducioso di poter finalmente risanare i debiti della sua parrocchia, il sacerdote si mette in viaggio oltreconfine insieme al fedele sagrestano Giacinto (un esilarante Marcello Fonte). Arrivato a destinazione, però, Don Simone scopre l’amara, piccante verità: l’attività di successo dello zio non è una fabbrica di cioccolato o una banca, bensì un lussuosissimo bordello d’alta classe. A gestire l’attività c’è Lena (Sabrina Ferilli), la maitre del locale, una donna affascinante, pragmatica e dal cuore d’oro.

Per Don Simone inizia così un tormentato e comico dilemma morale: accettare il denaro derivante da un’attività decisamente “peccaminosa” per fare del bene alla sua comunità, o rinunciare a tutto in nome dei voti?

Perché è il film perfetto da recuperare stasera in streaming

Il motivo principale per non perdersi questa pellicola risiede proprio nel duetto inedito tra Pieraccioni e la Ferilli. I due attori mostrano una complicità d’altri tempi: lui mette in scena la sua classica e irresistibile maschera del toscano ingenuo, stralunato e perennemente in crisi d’identità, mentre lei domina la scena con la consueta ironia romana, regalando al personaggio di Lena una profonda umanità che va ben oltre i cliché legati al suo ruolo.

Inoltre, il film si distingue per un ritmo narrativo serrato e battute fulminanti, grazie anche a una sceneggiatura che gioca costantemente sul contrasto tra il rigore della tonaca e la mondanità della Svizzera. Non mancano poi le riflessioni più intime, tipiche del cinema di Pieraccioni, sull’ipocrisia dei giudizi affrettati e sull’importanza dell’accoglienza.

Niente abbonamenti o carte di credito: basta un click su RaiPlay per godersi una commedia brillante, scritta col cuore e interpretata da due dei volti più amati del nostro cinema. Preparate i popcorn, il divertimento è assicurato.

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