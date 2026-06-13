Pieraccioni e Ferilli su RaiPlay: la commedia romantica ed esilarante che vi svolterà la serata

Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni vi aspettano su RaiPlay con una commedia esilarante e ricca di colpi di scena. Scopri la trama e perché non puoi perderla stasera in streaming gratuito.

C’è un momento preciso nella carriera di ogni grande regista di commedia in cui la maturità artistica incontra la perfetta alchimia di un cast indovinato. Se stasera siete a caccia di una pellicola leggera ma non banale, capace di strappare risate genuine e regalare anche un pizzico di romanticismo, la risposta si trova nel catalogo gratuito di RaiPlay.

Sulla piattaforma streaming della Rai è infatti disponibile Il sesso degli angeli, l’opera che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Leonardo Pieraccioni, affiancato da una straordinaria e magnetica Sabrina Ferilli.

Un incontro artistico, quello tra il brio toscano del regista e la veracità romana dell’attrice, che sulla carta prometteva scintille e che sullo schermo si traduce in un ingranaggio comico perfetto, capace di intrattenere dall’inizio alla fine.

La trama: un prete di frontiera, un’eredità piccante e un dilemma morale

La storia ruota attorno alla figura di Don Simone (interpretato dallo stesso Leonardo Pieraccioni), un prete di frontiera costretto a gestire una parrocchia di provincia costantemente in crisi di fedeli e, soprattutto, di fondi. I ragazzi dell’oratorio preferiscono i social network alla messa e le mura della chiesa cadono letteralmente a pezzi. La svolta arriva improvvisa dall’estero: Don Simone riceve la notizia che il suo bizzarro e ricchissimo zio Waldemaro, emigrato in Svizzera, è deceduto lasciandogli in eredità un’immensa fortuna e un’attività avviatissima a Lugano.

Fiducioso di poter finalmente risanare i debiti della sua parrocchia, il sacerdote si mette in viaggio oltreconfine insieme al fedele sagrestano Giacinto (un esilarante Marcello Fonte). Arrivato a destinazione, però, Don Simone scopre l’amara, piccante verità: l’attività di successo dello zio non è una fabbrica di cioccolato o una banca, bensì un lussuosissimo bordello d’alta classe. A gestire l’attività c’è Lena (Sabrina Ferilli), la maitre del locale, una donna affascinante, pragmatica e dal cuore d’oro.

Per Don Simone inizia così un tormentato e comico dilemma morale: accettare il denaro derivante da un’attività decisamente “peccaminosa” per fare del bene alla sua comunità, o rinunciare a tutto in nome dei voti?

Perché è il film perfetto da recuperare stasera in streaming

Il motivo principale per non perdersi questa pellicola risiede proprio nel duetto inedito tra Pieraccioni e la Ferilli. I due attori mostrano una complicità d’altri tempi: lui mette in scena la sua classica e irresistibile maschera del toscano ingenuo, stralunato e perennemente in crisi d’identità, mentre lei domina la scena con la consueta ironia romana, regalando al personaggio di Lena una profonda umanità che va ben oltre i cliché legati al suo ruolo.

Inoltre, il film si distingue per un ritmo narrativo serrato e battute fulminanti, grazie anche a una sceneggiatura che gioca costantemente sul contrasto tra il rigore della tonaca e la mondanità della Svizzera. Non mancano poi le riflessioni più intime, tipiche del cinema di Pieraccioni, sull’ipocrisia dei giudizi affrettati e sull’importanza dell’accoglienza.

Niente abbonamenti o carte di credito: basta un click su RaiPlay per godersi una commedia brillante, scritta col cuore e interpretata da due dei volti più amati del nostro cinema. Preparate i popcorn, il divertimento è assicurato.