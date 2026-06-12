Il grande cinema a portata di telecomando: i cinque film da non perdere su Netflix questo mese

Nel flusso continuo di novità, algoritmi e titoli che affollano il catalogo di Netflix Italia, fare la scelta giusta per la serata può trasformarsi in un piccolo dilemma quotidiano. Spesso ci si perde in uno zapping infinito, dimenticando che la piattaforma ospita alcune delle pagine più importanti e premiate del cinema del nuovo millennio.

Questo mese sono disponibili 5 pellicole straordinarie, nate dal genio di registi visionari e interpretate da cast stellari. Storie profonde, spettacolari o intime che non deludono mai, capaci di trasformare il vostro salotto in una vera sala cinematografica.

Tra mente, storia e mito: tre visioni d’autore che hanno lasciato il segno

Il viaggio tra le storie imperdibili inizia perdersi nei meandri della mente umana con Inception, il labirintico capolavoro di Christopher Nolan. La trama segue le vicende di Dom Cobb, un professionista dello spionaggio industriale capace di infiltrarsi nei sogni altrui per rubare i segreti più nascosti del subconscio. Per poter finalmente tornare a casa dai suoi figli, Cobb accetta un’ultima e apparentemente impossibile missione: non sottrarre un dato, ma compiere un “innesto”, ovvero piantare un’idea nella mente di un uomo d’affari facendogli credere che sia sua.

Il motivo per cui dovreste assolutamente vederlo o riscoprirlo risiede nella maestria con cui Nolan fonde l’azione hollywoodiana a una struttura narrativa cerebrale e complessa. Visivamente monumentale, tra città che si piegano su se verses e leggi della fisica totalmente stravolte, è un thriller fantascientifico che sfida lo spettatore fino all’ultimo, famosissimo secondo.

Dalle architetture del sogno si passa alla cruda e pulsante realtà storica riscritta da Quentin Tarantino in Django Unchained. Ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti a pochi anni dalla Guerra Civile, il film racconta l’inaspettata alleanza tra lo schiavo Django e il dottor King Schultz, un bizzarro cacciatore di taglie tedesco.

Dopo averlo liberato per farsi aiutare in una missione, Schultz decide di fare di Django il suo socio, stringendo con lui un patto d’onore: penetrare nella spietata piantagione del sadico Calvin Candie per salvare Broomhilda, la moglie di Django ancora tenuta in schiavitù.

Questo titolo è un tassello imprescindibile per gli amanti del grande cinema perché rappresenta Tarantino al culmine della sua maturità artistica. Il regista prende il genere Western, lo infarcisce di cultura pop e dialoghi taglienti, regalando una parabola sulla libertà potente e catartica, impreziosita dalle interpretazioni leggendarie di Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio.

Per chi cerca il respiro dei grandi miti immortali, la piattaforma offre l’inizio della saga fantasy definitiva: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello. La trasposizione cinematografica firmata da Peter Jackson prende il via nella tranquilla Contea, dove il giovane hobbit Frodo Baggins riceve in eredità l’Unico Anello, un manufatto magico e terribile creato dall’Oscuro Signore Sauron per dominare il mondo.

Per impedire che il male trionfi, Frodo dovrò intraprendere un viaggio disperato verso il Monte Fato, protetto da una “Compagnia” che unisce umani, elfi, nani e maghi. Il consiglio in questo caso è quasi d’obbligo: si tratta di uno dei più grandi miracoli produttivi della storia del cinema. Jackson è riuscito a tradurre l’immensa epopea letteraria di Tolkien in un’opera visivamente senza tempo, dove le spettacolari battaglie e i paesaggi mozzafiato fanno da cornice a una storia universale basata sull’amicizia, il sacrificio e la speranza.

Dai sentimenti terrestri allo spazio profondo: dramma e sopravvivenza

Cambiando radicalmente registro e tornando a una dimensione intima e squisitamente umana, Netflix propone un suo gioiello originale, Storia di un matrimonio. Scritto e diretto da Noah Baumbach, il film esplora la fine dell’unione tra Charlie, un egocentrico regista teatrale newyorkese, e Nicole, la sua musa e attrice di talento.

Quella che era nata come una separazione consensuale e pacifica per preservare la serenità del figlio si trasforma rapidamente in una logorante e feroce battaglia legale non appena i due si affidano a spietati avvocati divorzisti. Vi consigliamo questa pellicola perché è uno dei ritratti più onesti, dolorosi e al contempo ironici sulla fine dell’amore mai portati sullo schermo. Merito di una sceneggiatura millimetrica e delle interpretazioni viscerali di Adam Driver e Scarlett Johansson, capaci di far ridere e commuovere lo spettatore mostrandogli la nudità dei sentimenti feriti.

Il nostro percorso si chiude infine sospeso nel vuoto cosmico con la straordinaria tensione di Gravity, diretto da Alfonso Cuarón. La trama, ridotta all’essenziale per massimizzare l’impatto emotivo, vede l’ingegnere biomedico Ryan Stone alla sua prima missione spaziale insieme all’astronauta veterano Matt Kowalsky. Durante una passeggiata di routine, l’improvviso impatto con una tempesta di detriti distrugge lo Shuttle, interrompe i contatti con la Terra e lascia i due scienziati completamente soli a fluttuare nell’oscurità dello spazio con l’ossigeno al lumicino.

Questo è un film da vedere assolutamente per l’incredibile esperienza sensoriale che riesce a regalare. Cuarón firma un vero e proprio miracolo di regia, dove i lunghissimi piani sequenza e il silenzio assordante del cosmo creano un thriller claustrofobico e mozzafiato. Una potente metafora sulla resilienza umana e sulla forza primordiale che ci spinge a lottare per la vita, anche quando tutto sembra perduto.