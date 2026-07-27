Maria Grazia Cucinotta, 58 anni da volto popolare del cinema italiano: dalla svolta de Il Postino alla maturità artistica

Dagli esordi a “Indietro tutta” alla consacrazione artistica con “Il Postino” e poi trent’anni quasi spesi tra cinema e tv: è la carriera senza fine di Maria Grazia Cucinotta.

Maria Grazia Cucinotta compie 58 anni oggi, 27 luglio 2026, e il filo torna idealmente a Messina, la città da cui tutto è partito. In oltre trent’anni di cinema, televisione e produzione, il suo nome è rimasto legato alla popolarità arrivata con Il Postino, ma la sua storia non si esaurisce lì. Attrice amata dal pubblico, spesso giudicata con severità dalla critica, Cucinotta ha costruito una carriera meno semplice di quanto possa sembrare. Fatta di partenze, ritorni, ruoli piccoli e occasioni enormi. Soprattutto, di tenacia.

Da Messina a Milano, il volto popolare che prende forma

Nata a Messina il 27 luglio 1969, Maria Grazia Cucinotta lascia presto la Sicilia per provare a farsi strada nello spettacolo. Arriva a Milano giovanissima, quando la moda sembra una porta possibile, concreta. A 16 anni lavora come modella. Poi, finito il liceo, guarda alla televisione e alla recitazione.

Il primo passaggio noto è Indietro tutta, il programma di Renzo Arbore, dove appare come valletta muta: più presenza che ruolo, certo, ma abbastanza per farle capire che quella strada poteva continuare. Nel frattempo studia dizione e recitazione, entra in agenzia, affronta provini non sempre facili.

“All’inizio i no erano più dei sì”, ha raccontato più volte, ricordando come pubblicità e tv fossero state, prima del cinema, il terreno più accessibile. Nei primi anni Novanta arrivano le apparizioni in Vacanze di Natale ’90, Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo e Alto rischio. Parti piccole, visibilità misurata. Ancora nulla, però, che lasci intuire il salto che sta per arrivare.

Il Postino, Troisi e quel ruolo che cambia tutto

La svolta arriva nel 1994, quando Massimo Troisi la sceglie per interpretare Beatrice Russo in Il Postino, diretto da Michael Radford con lo stesso Troisi. Il film diventerà uno dei titoli italiani più conosciuti all’estero. Cucinotta entra nella storia come la giovane barista di cui si innamora Mario Ruoppolo, il postino che consegna la corrispondenza a Pablo Neruda durante il suo esilio immaginario su un’isola del Sud. È un ruolo fatto di sguardi, silenzi, presenza fisica trattenuta. Poche battute, molta memoria. Troisi, già gravemente malato durante le riprese, le affida un personaggio destinato a restare nell’immaginario del pubblico e, di fatto, la porta fuori dai confini italiani.

Dopo l’uscita, Il Postino conquista un forte successo internazionale, ottiene cinque candidature agli Oscar e vince la statuetta per la colonna sonora di Luis Bacalov. Per Cucinotta cambia tutto: inviti, interviste, copertine, richieste dall’estero. “Massimo mi ha dato fiducia quando molti non la vedevano”, ha detto più volte l’attrice, tornando a quel set con gratitudine e malinconia. Non fu soltanto un film importante. Fu un passaggio di vita.

Critiche dure, pubblico fedele: gli anni Novanta dopo gli Oscar

Dopo Il Postino, la carriera di Maria Grazia Cucinotta accelera, ma l’accoglienza non è sempre generosa. Nel 1995 partecipa a I laureati di Leonardo Pieraccioni e al film spagnolo El Día de la Bestia di Álex de la Iglesia. L’anno dopo è in Italiani di Maurizio Ponzi. La critica, in quel periodo, la guarda spesso con durezza: discute tecnica, misura, credibilità dei personaggi. Il pubblico, però, continua a seguirla. È una frattura nota nel cinema popolare: da una parte le recensioni, dall’altra un volto riconoscibile che arriva nelle case e resta.

Nel 1995 sposa Giulio Violati, dal quale avrà la figlia Giulia. Intanto alterna cinema e televisione, lavorando anche nella fiction Il quarto re con Raoul Bova e in Camere da letto di Simona Izzo. Nella seconda metà del decennio appare più sicura sul set, con prove come La seconda moglie di Ugo Chiti e partecipazioni internazionali, dalla serie I Soprano al film di James Bond Il mondo non basta. Non sempre sono ruoli centrali. Ma il nome gira, e parecchio.

Attrice, produttrice, doppiatrice: la maturità e i film più recenti

Negli anni Duemila Cucinotta allarga il suo percorso, cercando una maturità più personale tra cinema, televisione, produzione e doppiaggio. Dopo alcune prove meno fortunate, ritrova attenzione con Vaniglia e cioccolato di Ciro Ippolito, tratto dal romanzo di Sveva Casati Modignani, dove interpreta Penelope, moglie dentro un matrimonio ormai logorato.

Poi arrivano progetti molto diversi tra loro: la miniserie Pompei, il film corale All the Invisible Children, firmato anche da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo, e il lavoro da doppiatrice per I Simpson e per film d’animazione come Felix il coniglietto e la macchina del tempo.

Da produttrice sostiene titoli come L’imbroglio nel lenzuolo. Da attrice continua a passare dalla commedia al dramma: Viola di mare, Un giorno della vita, Nomi e cognomi, Le verità, Babbo Natale non viene da Nord. Nel 2019 interpreta Claudia in Forse è solo mal di mare, madre siciliana che lascia Linosa per cercare un altrove possibile. Tra i lavori più recenti ci sono American Night, Gli anni belli, Brividi d’autore, Il meglio di te, Global Harmony, Gli agnelli possono pascolare in pace, Gli immortali e Poveri noi.

A 58 anni, Maria Grazia Cucinotta resta un volto popolare e riconoscibile, legato per sempre a Troisi, ma non fermo a quel ricordo. La sua carriera, con luci e passaggi più fragili, racconta anche questo: durare, nel cinema italiano, è già mestiere.