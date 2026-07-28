Doc – Nelle tue mani 4 cambia programmazione: quando comincia la nuova stagione

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani partirà più tardi del previsto. Luca Argentero tornerà su Rai 1 con qualche giorno di ritardo rispetto alle prime indicazioni. Uno spostamento piccolo, ma sufficiente a cambiare il calendario delle fiction autunnali e a riaccendere l’attesa per il futuro di Andrea Fanti.

Doc 4, nuova partenza su Rai 1: slitta anche il calendario delle fiction

Secondo quanto riportato da Cinguetterai, Doc – Nelle tue mani 4 prenderà il via ufficialmente giovedì 1° ottobre, in prima serata su Rai 1. La serie con Luca Argentero, tra i titoli più forti della fiction Rai, slitta quindi di qualche giorno rispetto alla data inizialmente circolata. Un cambio non enorme, certo, ma abbastanza da muovere anche il resto del palinsesto.

La Famiglia Panini, fiction destinata a raccogliere il testimone dopo la fine di Doc, dovrebbe partire a sua volta una settimana più tardi, cioè giovedì 3 dicembre. Nel frattempo Rai 1 sta riproponendo le repliche della terza stagione, utili per rimettere in fila la storia prima dei nuovi episodi. Gli ascolti, però, non hanno brillato: dopo il debutto al 12,50% di share con 1 milione e 465 mila telespettatori, la puntata successiva è scesa a 1 milione e 375 mila spettatori con l’11,60%. Numeri da leggere con prudenza, trattandosi di repliche estive, ma che rendono ancora più interessante la risposta del pubblico agli episodi inediti.

Andrea Fanti torna in corsia: reparto stravolto, tagli e rischio scandalo

Le prime anticipazioni rilanciate da Tv Sorrisi e Canzoni parlano di un rientro tutt’altro che semplice per Andrea Fanti. Dopo un anno di aspettativa, il medico interpretato da Luca Argentero torna al Policlinico Ambrosiano e trova un reparto molto diverso da quello che aveva lasciato. La nuova gestione ha cambiato Medicina Interna, con tagli ai fondi, al personale e ai posti letto.

Non un dettaglio da poco, perché Doc ha sempre trovato la sua forza nel mescolare il caso medico con il lato più umano della corsia: la fatica, le scelte difficili, la burocrazia, il peso delle responsabilità. In questa quarta stagione Fanti dovrà provare a riprendere il controllo e a salvare non solo il reparto, ma l’intero ospedale da uno scandalo che potrebbe avere conseguenze pesanti.

Come vi avevo anticipato, #DocNelleTueMani4 partirà giovedì 1º ottobre.

Di conseguenza, #LaFamigliaPanini slitta di una settimana e andrà in onda da giovedì 3 dicembre.#DocNelleTueMani https://t.co/qg8WweuQUO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 28, 2026

Al centro resterà anche il rapporto con la dottoressa Giordano, interpretata da Matilde Gioli, figura a cui Andrea è profondamente legato e con cui dovrà ritrovare una nuova intesa. Questa volta, però, il problema non sembra essere soltanto una diagnosi complicata o una ferita personale: a fare paura è anche un ospedale che cambia volto, regole e priorità.