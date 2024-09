Uomini e Donne, la puntata di venerdì 27 settembre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, venerdì 27 settembre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento con l’ultima puntata della prima settimana di programmazione è fissato, come sempre, per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri, Marcello e Giada confermano di essersi trovati bene a cena e decidono di continuare a frequentarsi. Aurora, invece, ha passato in rassegna Carmine e Massimo: del primo lamenta le troppe chiamate, del secondo il disinteresse verso di lei, verso la sua storia, verso la sua conoscenza. Nel mezzo, Armando fa sfoggio della sua arroganza. Dal canto suo, Gemma lascia andare Valerio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 27 settembre 2024

La prima settimana di Uomini e Donne si conclude con Gemma ancora alla ricerca dell’anima gemella. Vedremo poi, tra Over e Classico, se ci sarà qualche interazione davvero incentrata sulla conoscenza dell’altro o se assisteremo ancora a qualche show ego-riferito…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione