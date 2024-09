La puntata di “Uomini e donne” in onda giovedì 26 settembre in diretta liveblogging su TvBlog dalle 14.45.

Oggi, giovedì 26 settembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45. Noi di TvBlog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

In studio, come sempre, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e molti altri, inclusi nuovi ingressi di questa edizione).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Ida è tornata ospite del programma ma, per il momento, ha deciso di non far parte del parterre over. Dice di sentirsi finalmente serena, di aver definitivamente chiuso con Mario e di aver trovato un perfetto equilibrio con se stessa.

Gemma ha chiuso la brevissima conoscenza con un cavaliere sceso in studio per conoscerla. Intanto ci sono stati i primi balli dopo l’ingresso dei corteggiatori e delle corteggiatrici dei 4 nuovi tronisti. Martina è la quarta e ultima tronista della stagione invernale del programma.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 26 settembre 2024

In base alle anticipazioni, Gemma esprime il desiderio di incontrare Raffaele, un uomo che è venuto in studio per incontrare Barbara, Raffaele, L’uomo aveva già partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2017-2018 del programma per corteggiare proprio Gemma. Quest’ultima ha deciso di dargli una nuova possibilità.

Intanto tra Aurora e Armando continuano ad esserci momenti di frizione.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.