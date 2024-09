Oggi, mercoledì 4 settembre 2024, si è svolta la seconda registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda a partire da lunedì 16 settembre 2024.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, è stata presentata la quarta tronista di questa prima parte di stagione ossia Martina, ex partecipante dell’edizione di Temptation Island andata in onda quest’estate.

Martina, in studio, non ha parlato né del suo ex fidanzato Raul, né del single che ha frequentato dopo il programma, Carlo. La neo-tronista era tentata dall’eliminare tutti i corteggiatori presenti in studio in quanto non interessata a loro.

Tra i corteggiatori presenti in studio, da segnalare Simone, ex corteggiatore di Jessica Antonini, e Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ida Platano è stata ospite di questa registrazione. A Ida è stato offerto un posto nel parterre femminile del Trono Over ma l’ex tronista, almeno per ora, ha deciso di non prendere parte al programma. Maria De Filippi le ha detto che può tornare quando si sentirà pronta.

Per quanto riguarda Mario Cusitore, invece, Ida è rimasta ferma sulle proprie posizioni, dichiarando che non intende cominciare una relazione con lui.

Gemma, invece, ha chiesto di poter conoscere Raffaele, un uomo giunto in studio per conoscere Barbara e rifiutato da quest’ultima. Raffaele aveva già partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2017-2018 del programma per corteggiare proprio Gemma. Quest’ultima ha deciso di dargli una nuova possibilità.

Per quanto riguarda sempre Gemma, Tina Cipollari ha fatto ballare insieme quattro volte lei e Valerio nel tentativo di vedere un bacio… La frequentazione tra Gemma e Valerio, però, è già giunta al termine.

Alessandro e Maria Teresa, invece, nonostante siano una coppia a tutti gli effetti, rimarranno ospiti fissi nel programma anche in questa stagione.

Armando, invece, ha provocato Aurora ma quest’ultima non ha replicato.

Diego, infine, sta conoscendo due dame e ha deciso di mandarne via una terza, attirandosi le critiche in studio.

Uomini e Donne: quando inizia la nuova edizione

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 16 settembre 2024. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 e sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.