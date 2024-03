Raffaella Vacca: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’, sta riscuotendo molti consensi da parte del parterre maschile, una nuova dama di nome Raffaella Vacca. La donna è uscita con Marcello Messina ed Enrico.

Conosciamola meglio:

Chi è Raffaella Vacca di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo tante info sulla vita privata di Raffaella. Ha 48 anni. Sappiamo, però, sfogliando i suoi profili social, che è di Bitonto in provincia di Bari e che è titolare di un negozio di abbigliamento donna di grandi marche. Il suo profilo Instagram @raffabellev, ad oggi, conta oltre 3000 followers. Non siamo a conoscenza se, in passato, è stata sposata e/o è mamma.

‘Con Enrico è stato un inizio bomba. Non avevamo ancora ordinato, lui è venuto a cena da me, in albergo. Lui mi dice (in napoletano, ndb): “Sei una bella ragazza, quindi, stasera, piuttosto che cenare da solo ho scelto di farlo con te. Perché io non sono mai stato con una vecchiarella’. L’ho trovata una cosa simpatica. Poi, però, ha peggiorato la situazione, spiegandomi come lui conta gli anni in più rispetto ai suoi. Ogni anno in più rispetto ai suoi, per lui, vale cinque. Quindi, secondo i suoi calcoli io avrei 15 anni in più e non 3. Siccome io adoro la schiettezza, mi sono messa comoda, una cena semplice. Contavo di non dedicare alla cena più di un’ora. Però, siamo stati talmente bene, ci siamo divertiti da morire, che si è prolungata fino a mezzanotte. E’ stata una bella serata, sono tornata in albergo con il sorriso’.

Con Marcello, invece, ha trascorso una serata molto tranquilla: “All’inizio era rigido e disincantato. Come se volesse reagire, rimettersi in gioco dopo quello che gli era accaduto negli ultimi tempi. Non aveva tanta voglia di parlare e ha preferito che mi raccontassi. Poi, dopo un po’ si è messo a suo agio. Ha un certo livore rispetto al passato”.