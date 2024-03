Angelo: chi è il cavaliere del trono over uscito con Tiziana Riccardi di Uomini e Donne

Nella puntata del 14 marzo 2024 di ‘Uomini e Donne’, l’attenzione dello studio (ma sicuramente del pubblico da casa) è caduta sulla frequentazione tra Tiziana Riccardi ed Angelo. Il racconto del ‘blocco emotivo’ da parte della dama ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari che, durante la registrazione, ha mostrato le foto della donna tratte dal suo profilo Instagram.

Ma cosa sappiamo del cavaliere del trono over? Ben poco. Cerchiamo, però, di conoscerlo meglio attraverso le sue dichiarazioni.

Chi è Angelo del trono over di Uomini e Donne? Cognome, età, lavoro, Instagram

Ad, oggi sappiamo solamente che Angelo ha 58 anni e nessuna info che riguarda il suo lavoro o la sua presenza su Instagram. Per Angelo, le cose con Tiziana (che frequenta da un mese) vanno a gonfie vele: “Lei mi crea emozioni, è il primo pensiero al mattino e l’ultimo della notte”. Non è dello stesso parere la dama: “A me lui piace estetico, non riesco a lasciarmi andare con lui”. Tina crede che ci sia un uomo fuori (“C’è qualcosa che non torna. Il tuo comportamento comincia a diventare sospetto. Ti bloccherà un uomo fuori? Le tue conoscenze hanno breve durata e finiscono sempre con un esito negativo”). Per Tiziana, però, è “un uomo perfetto. Vorrei capire se fuori da qui potremmo viaggiare sulla lunghezza d’onda”. Tina: “Sei diventata un enigma, il mio chiodo fisso, mi hai messo un pallino in testa”.

Tiziana confessa che, in passato, si è sbloccata con un cavaliere uscito tempo fa dal programma e lancia la sua richiesta alla De Filippi: “Voglio uscire dal programma felice, che mi riempie di tutto”. E ribadisce che vuole continuare a conoscere Angelo che le vuole dare un abbraccio: “Non devo dare dimostrazioni a nessuno”. Gianni la ritiene fredda.

Tiziana rientra in studio per un chiarimento con Tina: “Ci ho provato, ce l’ho messa tutta. Non ho voglia di giustificarmi”. La dama ribadisce la volontà di conoscere meglio Angelo ma l’opinionista non ci crede: “Basta con questa presa in giro”. Gianni: “Allora dovrai trovare un uomo del tuo paese…”. Come andrà a finire?