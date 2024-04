Milena Parisi: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzati, studi, figli, passioni, vita privata di Milena Parisi dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’, Mario Verona ha voluto approfondire la conoscenza con una delle nuove dame del parterre maschile, ovvero con Milena Parisi. La donna vanta un record assoluto per il trono over. Ha ricevuto, infatti, 8 numeri di telefono dagli uomini che compongono il parterre maschile.

Conosciamola meglio:

Chi è Milena Parisi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando i suoi profili social, scopriamo che Milena è di origini siciliane e che vive a Catania. Non abbiamo altre info per quanto riguarda l’età e la vita privata. Se è stata sposata e/o ha figli. Il suo profilo Instagram, ad oggi, @milena_parisi20 conta oltre 3000 followers.

Lavora come personal shopper su una piattaforma on line che grazie ai “tantissimi spunti per creare i tuoi look di stagione più esclusivi, al passo con le ultime tendenze: dagli outfit da ufficio, agli abiti da sera e da cerimonia, alle proposte casual per il tempo libero, senza dimenticare le borse e le scarpe in abbinamento per un risultato davvero impeccabile”.

Alla prima uscita, il calciatore ha cercato di baciarla ma la donna si è tirata indietro perché, a suo dire, troppo presto:

“E’ un bel ragazzo ma io sono una donna molto fredda. Questo lui l’ha capito. Faccio fatica un po’ all’inizio. E’ stato rispettatissimo. Abbiamo molto in comune, abbiamo giocato parlando in dialetto perché lui ha origini catanesi come me. Mi fa divertire tanto”.

Nell’ultima registrazione, l’uomo ha manifestato la volontà di uscire con lei mettendo da parte, Desiree Succi, a cui non ha dato l’esclusiva: “Mi piace più Milena fisicamente. Lei la conosco da poco”.

La ragazza ha tessuto le lodi di Mario che vuole continuare a frequentare per conoscere meglio altre sue qualità nascoste: “E’ un ragazzo molto limpido, umile, schietto. Doti difficili da trovare. Mi ha detto che con me si sente libero e leggero”