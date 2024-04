Valery Coda: chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice di Uomini e Donne

Oltre a Gaia Gigli, nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi martedì 2 aprile 2024, abbiamo conosciuto una nuova corteggiatrice con cui Daniele Paudice è uscito in esterna. Si chiama Valery Coda. Il tronista, inizialmente, ha criticato il suo atteggiamento perché si è fatta notare solo per aver mangiato i biscotti e le patatine. Poi, si è ricreduto positivamente.

Conosciamola meglio:

Chi è Valery Coda di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Valery Coda è una giovane designer di moda di 23 anni ed è di Torino. Ha un profilo Instagram @valery__coda che, ad oggi, conta oltre 3000 followers.

Si legge sul sito ufficiale: “Dopo aver completato gli studi nel 2021 allo IAAD di Torino in textile and fashion design, ha deciso di realizzare abiti unici su misura per più di un anno, Questa esperienza le ha permesso di affinare le sue abilità di design e di comprendere meglio le esigenze e i desideri delle donne che indossano i suoi capi. I valori principali del brand sono quelli dell’esclusività ed unicità, quindi seppur estendendo la produzione, realizza comunque pochi pezzi per ogni cartamodello. Valery non ha l’obbiettivo di creare tanti abiti low cost, ma il suo è quello di creare pochi pezzi ma con un’attenta ricerca e sviluppo dietro, facendo le scelte più consone per realizzare questo obbiettivo”.

Valery: “Siamo partiti un po’ con il piede di guerra. Ci sono modi e modi di dire le cose, Io le ho trovate un po’ offensive. Non posso dire ad una persona se mi piaci se non ti conosco. All’inizio sei stato arrogantello, te la prendi sul personale- Non mi metto a fare la guerra per un uomo. Se lui preferisce un’altra che vada dall’altra, non sa cosa si perde. Esteticamente mi piaci ma non ti conosco. In questa esterna mi sei piaciuto di più. A me piace il gentiluomo.”