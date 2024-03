Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne, il quinto per quanto riguarda l’edizione 2023-2024 dopo Manuela Carriero (che si è ritirata senza scegliere nessun corteggiatore), Cristian Forti (che ha scelto la corteggiatrice Valentina Pesaresi), Brando Ephrikian e Ida Platano.

Sul sito Witty Tv e sui profili social del dating show di Maria De Filippi, è stato condiviso il video di presentazione del nuovo tronista che farà compagnia ai telespettatori appassionati di Uomini e Donne in questi ultimi mesi di messa in onda per quanto riguarda quest’edizione.

Daniele ha 33 anni e proviene da Napoli, lavora nel campo della moda da circa dieci anni ed è appena tornato da New York dove ha vissuto gli ultimi 6 anni della sua vita.

Daniele: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Daniele è nato e cresciuto in un quartiere molto difficile di Napoli e, nel video di presentazione, ha dichiarato di aver rischiato di prendere strade sbagliate:

Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate. Poi, però, ho scelto la strada più difficile, quella di andare via e lasciare Napoli. Perché come si dice a Napoli “Chi è buon’ s’ salv’ sol’ iss'”. Quando sono andato via da Napoli, ho veramente fatto dei sacrifici assurdi. Sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza e tanta voglia di fare.

Nel video, Daniele ha presentato il suo cane Diego (“L’amore della mia vita”), nome scelto ovviamente in omaggio a Diego Armando Maradona.

Successivamente, il nuovo tronista ha parlato della sua famiglia e dei suoi genitori:

La mia famiglia è una famiglia molto umile. Mia madre e mio padre hanno sempre pagato un affitto durante tutta la loro vita. Mi sono posto l’obiettivo che era quello di comprare una casa, che era uno dei miei tanti obiettivi, e finalmente ci sono riuscito. I miei genitori hanno sempre fatto molti sacrifici e nel loro piccolo non mi hanno mai fatto mancare niente. Devo tanto a loro, devo tutto a loro.

Daniele si descrive come un ragazzo profondo, sensibile, sincero e poco amante dei social:

All’apparenza, sono una persona dura e incazzata ma le persone, se sapranno guardare bene dentro di me, vedranno una persona profonda, dolce e sensibile. Non ho mezze misure: se una ragazza non mi piacerà, sicuramente lo capirà, sbatto in faccia la verità. Adesso il mondo, purtroppo, è diventato troppo veloce coi social però voglio condividere cose importanti, non condividere le foto su Instagram. Sono single da tanto tempo, adesso sono pronto e mi piacerebbe innamorarmi.

Di seguito, il video di presentazione.