Uomini e Donne: Martina De Ioannon tronista, le reazioni degli ex protagonisti di Temptation Island

Dalle prime anticipazioni sulla seconda registrazione della nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘ con l’ufficializzazione di Martina De Ioannon come tronista, c’è stata subito un’immediata reazione da parte degli ex protagonisti della scorsa edizione di ‘Temptation Island’.

Come Lino Giuliano, prossimo concorrente del ‘Grande Fratello’, che ha fatto un augurio speciale all’attuale titolare del trono più ambito d’Italia. Ecco le sue parole affidate ad Instagram:

“Nonostante tutto, anche se non ci conosciamo e, tra parentesi, ti ho criticato esprimendo la mia opinione sul fatto che mi giudicassi, ti auguro comunque un grande in bocca al lupo. Sono sempre felice e contento quando vedo persone che hanno partecipato al mio stesso reality riuscire a realizzarsi e a fare nuove esperienze che portino armonia alla loro vita. A differenza di altre persone che vivono di cattiveria, invidia e gelosia, spero che questa esperienza ti porti tanta felicità”.

Lino il r4tto che ne ha sparate di ogni sul conto di Martina, ora è improvvisamente felice e contento della sua partecipazione come tronista a Uomini & Donne.

Anche l’IN BOCCA AL LUPO.

Che buffone e che circo. pic.twitter.com/WNtBTzV5FK — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) September 5, 2024

La reazione più attesa, in queste ore, è stata quella di Carlo Marini con cui, ai tempi del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, l’allora fidanzata di Raul Dumitras aveva stretto un legame speciale proseguito, per un breve periodo, anche lontano dalle telecamere.

Nel corso di una diretta Instagram con Simone Dell’Agnello, l’ex tentatore ha fatto il punto della situazione sulla sua vita sentimentale dopo Martina e come ha preso le ultime news provenienti dagli studi di ‘Uomini e Donne’:

“Se sono innamorato? Sì, del cane. […] Nella vita faccio fatica a legarmi e non sono molto social, sono un tipo riservato. Mi attacco molto alle persone, quando mi lasciano qualcosa. Sto bene ora, amo la mia quotidianità. Temptation Island è stata una bellissima esperienza per me, però poi si va avanti. Facciamo i duri ma in realtà siamo pezzi di pane. Rispondo sulla questione perché è giusto. Io e Martina ci abbiamo provato, usciti dal programma eravamo in una bolla, non sapevamo se potesse funzionare tra noi. Io ho vissuto la situazione con tutto me stesso, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così, non parlerò mai male di nessuno. La vita va avanti”.