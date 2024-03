Gaia Gigli: chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice di Uomini e Donne

Nelle prime settimane da tronista, Daniele Paudice di ‘Uomini e Donne‘ ha approfondito la conoscenza con una ragazza di nome Gaia che ha catturato l’attenzione anche di Gianni Sperti, particolarmente colpito dalla sua bellezza. Abbiamo scoperto anche il suo cognome, Gigli.

Conosciamola meglio:

Chi è Gaia Gigli di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gaia ha 25 anni, vive a Milano ed è già mamma di un bambino. Ha anche un profilo Instagram @gaiaagiglii che, ad oggi, conta oltre 32100 followers. Lavora come estetista. Ha piercing al naso e diversi tatuaggi sulle braccia e sul petto. La farfalla è il tema che ricorre maggiormente sulla sua pelle.

Daniele l’ha portata fuori perché “sembri la più vera tra tutte le ragazze e, poi, esteticamente, sei una bella ragazza”.

Gaia: “Appena ho visto il video di presentazione ero contenta che ci fossi tu. Mi ci sono ritrovata in alcune cose che hai detto. A primo impatto risulti str..zo. Ed è la stessa cosa che dicono a me. Poi, quando mi conoscono, capiscono che sono l’esatto opposto. Piango se guardo il Re Leone, sono ipersensibile”.

Ha confessato che, per prendere parte al programma, ha chiesto aiuto ai genitori per tenerle il figlio, che si chiama Diego: “Loro sono felici per me se mi vedono felice”.

Sogna di sposarsi e mettere su famiglia perché “sono una romanticona del cavolo. Nonostante la brutta esperienza, ho voglia di avere un futuro con una persona. Ci credo nel matrimonio, nei valori in generale. Ho i genitori uniti, che non si sono mai separati”. Non teme la distanza con un ipotetico fidanzato: “Seguo l’amore”.

Il tronista napoletano sogna di avere figli in futuro: “Ma prima devo trovare la fidanzata. Non pianifico nulla. Magari trovo la donna della mia vita e lo faccio subito. Sempre in base a quello che provo”.