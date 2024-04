Giulia Vacca: chi è la nuova corteggiatrice di Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, figli, ex marito, curiosità, passioni di Giulia Vacca nuova corteggiatrice di Cristiano di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ andata in onda, oggi, mercoledì 3 aprile 2024, una nuova dama è scesa per corteggiare Cristiano Lo Zupone del trono over (che, da qualche settimana, è uscito con Jasna Amodei). Si tratta di Giulia Vacca.

Conosciamola meglio (Qui, il video di presentazione)

Chi è Giulia Vacca di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Giulia ha 36 anni, è pugliese, è di Francavilla Fontana (Brindisi). Ha un figlio di 10 anni, non è mai stata sposata. E’ estetista. Ha organizzato una Spa per bambine dai 5 ai 10 anni. E’ party planner: “Sono una ragazza semplice, dinamica, sportiva. Mi piace andare a cavallo. Mi hanno colpito il tuo sorriso ed i tuoi occhi sinceri. Sei la versione maschile di me”.

Sfogliando il suo profilo Facebook, scopriamo che è nata il 26 febbraio sotto il segno dei Pesci. E’ attiva anche su Instagram con un profilo privato (@giuliav.acca) e ben due professionali (@giuliabeauty_spa), @giuliabeautyshop2023). E’ titolare anche di un negozio on line di abbigliamento, di profumi equivalenti e bijoux.

