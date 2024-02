Franco Taddei: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Aurora Tropea

Oggi, nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ di giovedì 22 febbraio 2024, un nuovo cavaliere si è seduto a centro studio per presentarsi e raccontare come sta andando la conoscenza con Aurora Tropea.

Conosciamolo meglio:

Chi è Franco Taddei di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Franco è di Firenze ma abita in provincia, Calenzano. Ha 56 anni, è celibe. Ha una figlia di 20 anni che studia fuori sede (“Come dicevo prima sono amministratore delegato del mio tempo”). E’ pensionato. Ha lavorato nell’azienda trasporti pubblici di Firenze. Non sappiamo se ha un account Instagram mentre ha un profilo Facebook @franco.taddei.7.

Il nostro primo incontro “è iniziato un po’ per scherzo. Lei doveva uscire con un’altra persona. Poi, tutto è saltato e le ho fatto una battuta mentre ballavo: ‘Chi c’ha il pane non c’ha i denti’). La replica della mamma: “Franco mi fa simpatia, mi dà sicurezza. E’ una persona piacevolissima. Hai un’energia straordinaria. Mi piace. Fisicamente ero molto bloccata ma io vado sempre oltre l’aspetto fisico. Mi piace proprio conoscere le persone. Nella mia vita ho avuto tante persone che, all’inizio, non mi piacevano. E, poi, invece, mi hanno attratto per il loro modo di essere, come si comportano nella vita di tutti i giorni”.

Hanno tante le cose in comune come la passione per gli animali e per le moto.

Il sabato e la domenica, l’uomo fa il volontario nella guardia incendio boschivo (“Ancora non c’è questo trasporto fisico, ma tanto mentale. Bisogna conoscerlo. Non c’è un tempo prestabilito per dirsi ‘Mi piaci'”). Il cavaliere, per il momento, non ha lasciato altri numeri alle donne del parterre mentre Aurora avrebbe voluto approfondire la conoscenza con Angelo I. (“Mi intriga tanto”) e Gianluca (che, però, non ha accettato). Franco, in questa fase ‘interlocutoria’ non è infastidito dal fatto che Aurora possa uscire con altri uomini.