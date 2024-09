Oggi, mercoledì 18 settembre 2024, si è svolta la quarta registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda a partire da lunedì 23 settembre 2024.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca ha realizzato 4 esterne. In una di queste esterne, Francesca ha letto una lettera con la quale ha tentato di spiegare il suo stato d’ansia e i malesseri che l’hanno portata a piangere in studio durante la scorsa registrazione.

Non si è parlato degli altri tre tronisti, Alessio, Michele e Martina.

Ospiti di questa registrazione, sono stati Teresa Langella e Andrea Dal Corso che si sono appena sposati.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, una vecchia conoscenza del programma, Maura, ex fidanzata di Gianluca, ha deciso di tornare per conoscere Mario che ha deciso di iniziare a frequentarla.

Mario si è reso anche protagonista di una litigata molto accesa con Armando, con quest’ultimo che è scoppiato addirittura a piangere. Maria De Filippi, infatti, ha redarguito Armando, ricordandogli che il suo scopo nel programma non è quello di attaccare sempre Mario.

Durante questa registrazione, inoltre, si sono svolte le prime sfilate di questa nuova edizione. La sfilata che ha visto protagoniste le dame è stata vinta da Alessia.

Uomini e Donne: quando inizia la nuova edizione

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 23 settembre 2024. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 e sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.