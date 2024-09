Oggi, giovedì 19 settembre 2024, si è svolta la quinta registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda a partire da lunedì 23 settembre 2024.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha realizzato due esterne che si sono rivelate positive. In studio, la tronista ha ballato con Ciro.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Maura, che ha deciso di tornare nel programma per conoscere Mario, ha avuto una discussione con quest’ultimo a causa di un’intervista di Gianluca concessa a Lorenzo Pugnaloni. In quest’intervista, Gianluca, tra le altre cose, ha dichiarato che Maura non avrebbe mai avuto un’ottima opinione su Mario.

Mario è convinto che Maura non sia interessata a lui perché la loro cena è durata solamente mezz’ora. Maura si è giustificata, dicendo che aveva un forte mal di testa. Gianni Sperti ha criticato l’atteggiamento di Mario.

Mario ha aggiunto di essere in confusione a causa della precitata intervista mentre Maura ha accusato il suo ex Gianluca, definendolo “bugiardo, falso e manipolatore”.

Nonostante la discussione, Mario non ha chiuso la sua conoscenza con Maura che ha anche dichiarato che manifestò un interesse per Mario già a dicembre scorso, durante i provini per entrare nel programma.

Gemma, invece, è uscita con Valerio con cui si è baciata più volte. La loro esterna è stata trasmessa in studio.

Mario V., invece, ha chiuso la sua frequentazione con Morena.

Sabrina, invece, ha deciso di dare l’esclusiva a Gabriele con cui ha trascorso una notte insieme.

Uomini e Donne: quando inizia la nuova edizione

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 23 settembre 2024. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 e sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.