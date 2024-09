Oggi, giovedì 12 settembre 2024, si è svolta la terza registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda a partire da lunedì 23 settembre 2024.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, non sono state trasmesse le esterne di Francesca in quanto la tronista era molto in ansia. In preda all’agitazione, Francesca è anche scoppiata in lacrime.

Aimal, una corteggiatrice che si era inizialmente dichiarata per Alessio, invece, dopo un’esterna con Michele, ha deciso di corteggiare quest’ultimo.

Martina, invece, è stata criticata da Marco che l’ha accusata di essere superficiale e di prendere decisioni affrettate basate solo sull’estetica. Eliminata da Martina, Marco è rimasto nel programma per Francesca.

Jenny, invece, corteggiatrice uscita insieme ad Alessio, si è commossa nel rivedere l’esterna e ha dichiarato di essere già molto presa dal tronista.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario è tornato nel programma ed è entrato a far parte del parterre dei cavalieri. Durante la registrazione, Mario ha ballato con Cristina.

Gemma, invece, sta proseguendo la frequentazione con Raffaele: in studio, si è mostrata entusiasta di lui, dichiarando di averlo rivalutato dopo averlo conosciuto nel 2017, sempre a Uomini e Donne. Tina Cipollari ha discusso con Gemma e l’ha anche presa in giro come suo solito per quasi venticinque minuti…

Sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti, inoltre, hanno attaccato Sabrina che sta frequentando un signore di nome Sergio . Sabrina e Sergio si sono baciati: lei ha voluto dargli l’esclusiva mentre lui ha dichiarato che vuole conoscere altre donne. Questo è il motivo per il quale Sabrina è stata criticata.

Da segnalare, l’assenza di Ida Platano.

Uomini e Donne: quando inizia la nuova edizione

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 23 settembre 2024. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 e sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.