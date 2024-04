Marika Abbonato: chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice di Uomini e Donne

Oltre a Gaia Gigli, Daniele Paudice, neo tronista di ‘Uomini e Donne’, in queste ultime registrazioni, sta approfondendo la conoscenza con un’altra corteggiatrice, di nome Marika Abbonato. Il ragazzo è rimasto particolarmente attratto dalla sua bellezza mediterranea. La giovane siciliana, però, al primo appuntamento, ha manifestato il proprio imbarazzo per una battuta che ha ritenuto abbastanza fuori luogo per una conoscenza iniziale.

Conosciamola meglio:

Chi è Marika Abbonato di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Marika ha ventiquattro anni ed è di Bagheria (Palermo). Lo scorso anno, si è aggiudicata la fascia di Miss Palermo alle preselezioni di Miss Italia. A quindici anni, risalgono le sue prime sfilate, shooting fotografiche e partecipazioni a campagne pubblicitarie.

Il dieci è il suo numero fortunato. Ha ereditato dalle zie la passione per la cucina. Ha studiato al liceo classico e, per un periodo, è stata iscritta alla Facoltà di Economia. Ma sogna, in un futuro non troppo lontano, di approfondire le materie medico-sanitarie.

“Il sogno che chiedo a Miss Italia è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, mi piacerebbe. A dire il vero, non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino” (Intervista a Il Giornale di Sicilia, agosto 2023)

E’ molto attiva sui social. Ha un profilo Facebook @marika.abbonato.5. Su Instagram, invece, @marika_abbonato2 che conta oltre 14 mila followers. E’ presente anche su Tik Tok con l’account @marikaabbonato.

