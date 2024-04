Ilenia Caccavale: chi è la nuova corteggiatrice di Mario Verona di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, figli, ex fidanzato (Manuel Bortuzzo?!), tatuaggi, curiosità, gossip su Ilenia Caccavale di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi giovedì 11 aprile 2024, una nuova dama è scesa per corteggiare Mario Verona (che, nel frattempo, ha deciso di chiudere con Desiree Succi e Noemi per approfondire la conoscenza con Milena Parisi). Si tratta di Ilenia Caccavale.

Conosciamola meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Ilenia Caccavale di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ilenia ha 31 anni ed è di Roma. E’ un’imprenditrice nel settore della ristorazione ed immobiliare. E’ una mamma di due bambini, Michelle e Nathan: “Seguo il programma e mi hai incuriosito”. Ha un profilo Instagram @ilenia_caccavale che, ad oggi, conta oltre 4500 followers. Vi ricorda qualcosa questa dama? Lo scoprirete proseguendo la lettura di questo post.

Ilenia Caccavale e Manuel Bortuzzo: cosa c’è di vero in questa storia?

Nel novembre del 2023, la neo corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, è stata accostata a Manuel Bortuzzo, ex protagonista di qualche edizione fa del ‘Grande Fratello Vip’. Si seguono ancora sui social. Tra i due, sembrava essere scattata un’affettuosa complicità culminata, pubblicamente, con una foto social supportata dalla scritta ‘Il mio amore’. Mano nella mano, tatuaggi in bella vista, e quella complicità che prefigurava l’inizio di una vera e propria storia d’amore.

Nonostante le premesse idilliache, però, la ‘favola’ è terminata. Per lui, si è vociferato di un ritorno di fiamma con l’ex storica Lulù Selassié. Mentre per lei, è nata l’opportunità di trovare l’amore ad ‘U & D’.

Si conoscevano dal 2022 come testimoniano gli scatti su Instagram.

Uomini e Donne: le schede dei cavalieri e delle dame del trono over

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Daniele Paudice e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Maura Vitali, Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Gianluca Rocchetti, Salvatore Alongi, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Desiree Succi, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Sergio Castorina, Luciano Bigotto, Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Giulia Vacca, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Angelo, Davide, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Tra le corteggiatrici del tronista napoletano, troviamo Marika Abbonato, Valery Coda e Gaia Gigli.