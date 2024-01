Ultime news su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: nelle scorse ore, una foto, postata da una ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip‘, ha catalizzato l’attenzione degli internauti. Infatti, Lulù Selassiè ha condiviso, con i propri fan, un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione. Mano nella mano con un ragazzo tatuato. Il popolo del web ha riconosciuto i disegni incisi sulla pelle attribuendoli a Manuel Bortuzzo.

A quasi due anni dalla rottura ufficiale, i due, nel più stretto riserbo, in queste settimane, hanno tenuto segreto questo ritorno di fiamma. Scegliendo di vivere questo amore lontano dalle telecamere.

mi state seriamente dicendo che quello vicino a lulù è manuel bortuzzo? pic.twitter.com/IVeMypXqTT — mel💎 ~𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘢 ♡~ (@mestoasentimale) January 24, 2024

Sembrano lontane, anni luce, le dichiarazioni rilasciate dal giovane atleta a ‘Verissimo’ nel maggio 2022: “Ho messo da parte amici e famiglia per dedicarmi a lei al 110%. Per farle raggiungere una serenità. Invece da parte sua zero. Immaginavo che fuori dalla casa (del Gf Vip) le cose sarebbero continuate così. Avevo aspettative alta. Ma, invece, era diversa. Ho conosciuto una persona che fuori era un’altra. Da parte sua è mancato completamente il venirsi incontro. Mancavano le basi. Non ho mai voluto vivere con il peso di devo stare con lei perché mi sono fidanzato al grande fratello. Ma quello che ho provato è stato tutto vero”.

La settimana successiva, la principessa etiope aveva mostrato un’apertura per un chiarimento definitivo dopo un periodo di lontananza: “Vorrei dirgli che spero di incontrarlo per parlarci come due persone che si sono amate molto. Gli vorrei dire che rimarrà sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita e spero che sia felice con me o senza di me. Manuel è stato un grande amore e soprattutto spiega Lulù è stata la prima volta che mi sentivo così tanto amata: avevo trovato una persone che mi accettava per quella che sono. Sarò disponibile per lui sempre”

Lo scatto, non solo ha fatto sognare i fan della coppia ma, al tempo stesso, riaccende la speranza a chi non ha smesso di credere nel vero amore. Sarà per sempre?